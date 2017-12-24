AI中国势力崛起：人工智能向B端和G端传统行业渗透

AI中国势力崛起

沈怡然

不同于中国智能音箱市场激战走入下半场，智能驾驶领域进入法律落地阶段。2017年，人工智能正在向一些新的To B（business商业）和To G（government政府）的传统行业渗透。

从四大国有银行先后和互联网公司在智能金融领域的合作，到深圳安博会超出3倍的日人流量，再到中国首个人工智能律师的诞生，无数个大事件背后昭示着AI在各个传统行业的崛起。

To B：智能投顾风口

在现实场景中，智能投顾是AI成为2017年人工智能在金融领域又一个风口。智能投顾广义上称为数字化投顾，美国金融业监管局对数字化投顾的定义是，用机器来代替人工投资顾问来完成投资咨询过程中一项或多项核心环节。

通常指Robo-Advisor，即根据个人投资者提供的风险承受水平、收益目标以及风格偏好等要求，运用一系列智能算法及投资组合优化等理论模型，为用户提供最终的投资参考，并对市场的动态对资产配置再平衡提供建议。

根据Business Insider旗下咨询机构BI Intelligence发布预测，称2020年时全球智能投顾管理的资产总额将达8万亿美元， 而如果可持续投资所占比例仍为28%，就可相当于一个2万亿美元的庞大市场。

传统金融业者们2017年在AI布局意味着智能投顾进入了一个全新的阶段。至9月中国银行与腾讯签署《全面战略合作协议》，四大国有银行全部实现了人工智能领域对外的合作。此前工商银行选择京东、建设银行携手阿里巴巴、农业银行合作百度。双方在场景合作、信息技术应用、客户资源共享等方面的合作进一步加速AI渗透金融行业。

2017年11月，国平安集团旗下金融壹账通向中小金融机构输出名为加马（Gamma）的全套智能贷款解决方案。董事长兼CEO叶望春曾公开称，人工智能（AI）在金融领域正在广泛应用，并带动银行快速步入金融新时代。

以蚂蚁金服、百度股市通为代表的互联网金融公司在今年纷纷“亮剑”。蚂蚁金服旗下的理财平台“蚂蚁财富”首度宣布向金融机构开放其最新的人工智能技术。“根据蚂蚁金服的研究，AI的能力将从“理解用户”、“优化投资策略”和“用户与金融产品匹配”三个层面助力金融机构。”蚂蚁金服财务事业群总裁樊治铭公开称。

在智能投顾的各垂直领域成长出了一批创业公司。弥财在2017年3月获Pre-A轮融资，蓝海财富早1年前获1500万Pre-A轮融资，而积木盒子早在2年前就完成了C轮融资。

上海金融信息行业协会秘书长李娟曾公开称，目前的人工智能还处于初期阶段，不管是证券公司、创新的互联网金融、还是传统的银行机构，仍面临着基础数据的整合和应用阶段。并且她称，目前所有的金融机构数据是独立的。如何形成一个非常完善的人工智能分析，还需要一条非常长的路走。

To G：安防落地

2017年安博会会场，首次出现实际日人流量比预期人数多出3倍的情况，观众来自行业人士、厂家、客户。然而安防行业的产值并未在这一两年内扩大3倍，据中安网数据，2016年我国安防行业总产值达到5687亿元，占GDP约7‰，行业规模同比增长17%。

诸多参展观众告诉经济观察报记者，这届展会大家都想看看AI是如何在安防产业落地的。而根据本届安博会材料来看，超过70%的企业在说明材料中提到人工智能，这些企业不仅是中游软硬件提供商，还包括上游零部件、一体机，以及下游安检、闸机等终端设备。

安防行业中的信息化设备80%依赖视频产品。据智研资讯《2016-2022年中国安防市场深度调查前景预测报告》，2015年我国视频监控市场规模已达1000亿元以上，占所有电子安防产品的2/3。

相比传统的采用人眼观看安防视频的方式，人工智能以远超人眼的机器识别率，应用在公安执行破案、政府智慧城市、楼宇监控三类传统视频监控场景，完成目标检测、跟踪和目标属性提取。

2017年先后传来安防创业公司刷新AI领域融资的消息，10月，旷视科技公布了4.6亿美元C轮融资，在AI行业刷新了商汤科技在2个月前创下的4.1亿美元B轮融资记录。相比传统安防软硬件提供商，创业公司更偏向人工智能的技术研发和应用。

2017年，相比创业公司的突击，市值约3700亿的海康威视（002415）和市值约 700亿的大华股份（002236）仍稳居行业第一梯队。在传统安防监控设备同质化竞争下，深化人工智能成为公司将原有产品升级的最佳路径。

2016年海康威视发布了“深眸”摄像机、“超脑”NVR、“脸谱”人脸分析服务器等系列产品。据招商证券分析，海康威视拥有智能安防设备、大数据资源、深度学习算法和下游实力客户四大优势。已联合英伟达、Intel 等AI巨头发布多款前端智能和后端智能产品，并已在政府、公安、交通等多行业批量使用。

传统安防厂商在渠道和大客户关系上的优势毋庸置疑，这也是由安防行业特点决定的。安防产业链较为完整，上游零部件，中游设备、集成和运营，所面向下游客户主要为政府、公安、交通、智能楼宇等。普遍存在于中游的创业公司，可公开参与招标，但目前普遍需要借助与同业者或总包商合作的方式面向下游客户。

如何深化人工智能在安防场景的应用，正成为创业公司的突围的机遇。升级安防监控所涉及的人工智能多个细分领域技术，这些领域的技术人才成为传统和新兴安防企业争夺的焦点，出于几家科创公司工程师企业文化、薪资水平，以及期权激励上的各项优势，更受技术人才青睐。