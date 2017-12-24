中国方便面销量下跌不寻常 BBC:折射社会生活变化

参考消息网12月23日报道英媒称，很久以来，容易做又价格便宜的方便面(又称即食面或泡面)都是中国的最佳即食食品。不管是给学生当零食，在火车上当简餐，还是加班人士的充饥之选，总之方便面在2013年的中国内地和香港就卖出了462亿包。但是，至2016年，销量已经降到了385亿包。

据英国广播公司（BBC）网站12月20日报道，这是世界方便面协会的数据。所以吧，你很难反驳。这个降幅接近17%。

报道称，考虑到过去几年，其他区域市场的方便面销量基本维持稳定，所以中国是一个不寻常的现象。

这是怎么回事？这里有几种说法，显示方便面或许能够从很多方面反映中国的变化。

生活质量提高：消费者想要更好的食品

方便面的做法是比较简单直接的：加沸水，一包酱，还有几小包脱水蔬菜和肉末。

报道称，虽然听起来也能吃，但是销量下跌的其中一个因素很可能是中国消费者在饮食上的期望已经有所提升。

“方便面销售的下降显示了中国消费模式的转变，”中国国际贸易促进委员会的赵平告诉《中国日报》说。

“现在的消费者更关心生活质量，不仅仅是填饱肚子。”

人口迁移：农民工正在返乡

报道称，有一种说法是，方便面的一大消费群体是外来民工。你想一想，就会觉得有道理。他们离开了家乡，常常居住在煮食条件有限的狭小空间里，并且常常希望多省点钱寄回老家。

至2014年之前，中国到城市里打工的民工人数都一直是在上升。

不过，这个潮流已经连续两年倒退，并且可以预期在2017年的数据出来时，情况仍然会是一样。

去年，在城市里居住的外来民工人数比2015年少157万，他们本来很可能都会经常吃方便面。

旅游：设施升级了，习惯也在改变

报道称，20年前在中国旅行的时候，记者在跨省的火车上用一碗接一碗的方便面填肚子，这种车程有时候会长达三天甚至更久。

记者描述说，不止一次，摇晃的车厢加上自己平常就有的迟钝，使得辣面汤溅到眼睛里，辣得很痛。

不过，中国的火车和火车站已经改良了。车程现在更快，食物的选择也比以前国际化得多——意味着方便面在火车上的销量会下跌。

然后，又有中国人乘坐飞机的比例上升，他们在假期里往往不再坐火车，而是乘坐国内或国际航班。

根据中国民航局的数据，2016年的国内和国际航班旅客运输量达到近5亿人次。

不过，去年国内航班当中有三分之一都发生了延误(这是国际航空运输协会的数据)，所以就会有很多乘客要滞留等候，于是机场或许是一个提高方便面销售的好地方？

智能手机与互联网：另一种“即食品”

根据官方数据，目前有7.5亿中国人能够上网。当中又有约96%是使用智能手机。

而那些将食物递送到你的家、办公室或者你所在之处的应用程式，是一个实实在在的朝阳产业。

毫无疑问，当中的餐单比一碗方便面要贵得多，但是价格仍然可以是较为低廉的，也很可能更好吃。

乐观展望

报道称，不过，如果在全球语境下，中国仍然会轻易地高居方便面市场体量之首。

根据世界方便面协会的数据，2016年，在中国卖出的方便面数量是第二位的印尼的近三倍。

事实上，中国的方便面销售总量大致上相当于印尼、日本、越南、印度、美国、韩国以及菲律宾加起来的总和。

这意味着，全球方便面制造商仍然不太会将视线从中国市场上移开。

比如，日本方便面企业日清食品集团就正在计划在香港上市。该公司希望由此募集大约1.45亿美元(约合9.5亿人民币)的资金。

日本公司在香港上市很少见，不过日清集团很积极提及自己在中国的前景，目前它在中国已经是同类品牌的第五把交椅。

“有些消费者已经不再消费方便面，但是大多数都想要提升(他们所消费的食物的)品质，”日清集团的行政总裁安藤清隆在上周接受美国消费者新闻与商业频道访问时说。

“我们能够提供高品质的产品，所以我们更有可能发展我们的业务。”

（原标题 英媒称中国方便面销量下跌“不寻常”：折射社会生活变化）