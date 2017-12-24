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网络安全法实施不满三月即启动执法检查 尚属首次

网络安全法实施不满三月即启动执法检查 尚属首次
2017年12月24日 11:34 澎湃新闻
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　　原标题：人大常委会监督工作首次：网络安全法实施不满三月即执法检查

　　“一部新制定的法律实施不满3个月即启动执法检查，这在全国人大常委会监督工作中尚属首次。”12月24日上午，全国人大常委会副委员长王胜俊如是说。

　　王胜俊所说的这部法律是2017年6月1日开始施行的网络安全法。

　　今年8月至10月，包括王胜俊在内的6名全国人大常委会副委员长，分赴内蒙古、黑龙江、重庆等6省区市，检查网络安全法、关于加强网络信息保护的决定（以下简称“一法一决定”）实施情况。

　　12月24日，执法检查的报告摆在十二届全国人大常委会第三十一次会议桌上。王胜俊作了报告。

　　王胜俊说，为深入了解“一法一决定”实施情况，这次执法检查在方式方法上作了一些新的尝试，如，请第三方专业机构参与。

　　今年9月上旬至10月中旬，执法检查组在实地检查的6个省区市各选取20个重要信息系统，委托中国信息安全测评中心进行漏洞扫描和模拟攻击，并就所检测系统的网络安全情况出具专业检测报告。

　　此外，执法检查组还委托中国青年报社社会调查中心就“一法一决定”中与公众关系密切的10个方面的问题，在全国31个省区市进行了民意调查，出具了调查报告。共有10370人参与这次调查。

　　王胜俊认为，第三方机构的有序参与，增强了本次检查的专业性、权威性和客观公正性。

　　这次执法检查的第二个创新是专家参与。王胜俊说，考虑到网络安全专业性较强，执法检查期间，检查组先后从国家信息技术安全研究中心等单位聘请21名网络安全专家和长期从事网络安全工作的专业技术人员参加检查，为检查组提供技术支持，增强检查的针对性和实效性。

　　此外，这次执法检查还采用随机抽查，各检查小组均按检查方案要求，随机选取若干关键信息基础设施运营单位，在不打招呼的情况下进行临时抽查。6个检查小组共对13个单位进行了随机抽查。远程检测的120个重要信息系统也均由执法检查组随机选取，在运营单位不知情的情况下完成检测。

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