途牛回应裁员风波：优化组织架构需要 减少人员开支

央广网北京12月24日消息（记者杨晓）据经济之声《天下财经》报道，知名在线旅游企业途牛，在上一季度刚刚实现扭亏为赢，但这两天却被爆出裁员事件。传统的在线旅行社OTA被资本青睐的时光是否已一去不返？

事发突然 毫不知情被辞退

这两天，陆续有途牛员工在职场社交平台脉脉匿名区爆料，位于南京的途牛旅游网总部12月21号上午突然辞退不少于400名员工，有的部门被整个裁掉。

据透露，这些员工是在毫不知情的情况下被辞退的，一早收到公司通知，要求收拾东西当天走人。据基础研发部一名被裁员工透露，“不需要交接，电脑都不用还”。

转型升级 需要减少人员开支

22号下午，途牛工作人员就此接受经济之声采访时表示，是公司正常的结构优化调整，为了集中运营核心项目，而且已经对离职人员进行了N+1的赔偿。

途牛工作人员表示：“我们对研发组织的结构进行了些调整优化，这样更便于我们实现统一的管理。通过核心项目的集中运营，加速提升产品，提升服务效率，从而可以为客户提供更优质的服务。”

一个月前，途牛刚刚经历了高层“动荡”，联合创始人、总裁兼首席运营官严海锋及首席财务官杨嘉宏离职，如今又爆出大规模裁员，这不得不让人对途牛的经营状况有所联想。不过接受采访的途牛工作人员否定了这一说法。而据行业内专家劲旅集团总裁魏长仁分析，早期追求急速扩张的途牛，确实存在研发人员过剩问题。

今年三季度，途牛宣布单季度首次实现盈利，净利润3970万元。不过，是在“非通用会计准则”的标准下。途牛目前最迫切的是提升盈利能力，这种情况下，可能就会减少人员开支。

魏长仁说：“（途牛）已有一定的品牌知名度和用户基础，在这样一个阶段，肯定要优化提升自己内部的运营效率，包括降低成本，除了一定程度地减少营销费用之外，减少人员的支出也是重要方面。”

竞争激烈 传统OTA已到转型攻坚阶段

途牛裁员消息传出，更有网友爆料，携程、同程等在线旅行社都曾在转型中大量裁员。魏长仁分析说，在历经前期市场争夺混战，目前几家大型OTA局势趋稳，确实到了向投入要产出的转型攻坚阶段；相比途牛等投入大获利少的传统OTA企业，像蚂蜂窝、飞猪等新兴非标准化旅游品类的服务平台，正因其轻资产运营成为资本新宠。

魏长仁：“标品的这些大的OTA所处的阵营里，短期内竞争者或新进入者可能已经很难进入了，但是非标品的这种旅游服务和产品，未来仍然有很大的发展空间。”