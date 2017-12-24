新浪科技> 互联网 > 正文

南宁“滴滴打驴”被紧急叫停了 涉嫌非法营运！

南宁“滴滴打驴”被紧急叫停了 涉嫌非法营运！
2017年12月24日 10:47 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
南宁街头出现“网约电动车”南宁街头出现“网约电动车”

　　来源：南国早报

　　12月中旬以来，南宁市区道路上出现不少身穿荧光绿外套、头戴小红帽的电动车骑手，他们均来自一个名叫“驴的出行”的网上平台，可以用电动车为市民提供类似网约车的载客服务。

　　南国早报记者调查发现，该平台隶属于广西驴来驴往信息科技有限公司。该公司的微信公众号简介称，“驴的出行”是一款以电动车为主的生活共享服务软件，只要有电动车、摩托车、三轮车，都能在平台上赚钱，软件涵盖出行打车、新车买卖、二手车等功能。

　　据了解，广西驴来驴往信息科技有限公司注册于2016年12月2日，注册资本为200万元，法定代表人为黄乐，共有3名股东。

　　此前，黄乐接受媒体采访时称，自己曾是一名滴滴司机，由于看到网约车日益被人们所接受，而南宁有大量电动车可进行资源利用，于是首创了这个网约电动车模式。仅推出三天，“驴的出行”平台下载量就已近5000，而电动车注册量也将近500辆。

　　“驴的”一经问世便受到了不少网友的热捧。网友“卖女孩的小火柴”表示：

　　支持合法化！有些近的地方，出租车不愿意走，拥堵路段也不愿意走，真有了“滴滴打驴”的话，会方便省事多了。

　　不过，也有网友提出质疑称：

　　“驴的出行”没有营运资质，万一电动车在路上出了事，责任划分和理赔是个难题。

　　平台业务涉嫌违规被紧急叫停

　　12月22日，针对“驴的出行”是否合法等问题，南宁市交通局作出回应。

　　该局有关负责人说，根据相关规定，南宁市禁止电动车、摩托车、三轮车等非机动车从事道路旅客运输经营。因此，如果有电动车、摩托车、三轮车通过“驴的出行”平台或其他方式接单进行客运经营，均涉嫌违规，该局将依法查处。

　　该负责人称，12月21日，交通部门约谈了“驴的出行”平台负责人，要求平台严格遵守国家、自治区相关法律法规，守法经营，对存在涉嫌发布营运订单信息，组织电动车、摩托车、三轮车从事非法营运的手机软件内容要立即予以纠正。

　　随后，该公司在“驴的出行”手机软件上作出声明，称平台禁止一切带有营运性质的、存在拉客经营行为的组织和个人存在，公司将积极配合政府部门，坚决取缔、打击“摩的”“电的”非法上路。

　　软件仍能正常使用

　　交通部门叫停后，“驴的出行”的网约电动车功能是否还能使用？12月22日晚，记者下载了该软件，发现叫车功能仍能正常使用。记者分别以万象城、桂粮大厦为起点和终点输入，选择电动车后下单，尝试多次后均没有人接单。

　　随后，记者致电平台客服询问原因。一名女客服人员表示，总共有五六十名司机，估计司机都在忙，接不了单，因为公司业务中还有快递、物流、外卖等配送服务，她要求记者稍等，称会帮忙解决接单问题。然而，几秒钟之后，对方又改口称，“我们公司是不做非法营运的”。

　　当晚9时许，记者再次打开“驴的出行”软件，选择目的地和电动车后下单，20多秒后一名骑手接单，但对方又马上取消了服务。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有