月入可达10万！这个即将开课的新专业前景诱人！

12月22日，工信部发布《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》（以下简称《意见》），对于无人机行业的发展具有重要的意义。其中，一个重要的措施就是支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业。

国家工信部“点名”：支持设立

《意见》指出：

支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业，建立多层次多类型的无人机人才培养和服务体系。

鼓励企业引进国内外高层次技术人才，加强技能人才培训。

鼓励高等院校、科研院所和企业合作，创新人才培养机制，加快培育无人机关键技术、安全管控等急需紧缺型专业人才，构建具有竞争力的高端人才队伍。

鼓励企业与高校、科研机构等开展产学研用协同创新，围绕民用无人机动力系统、飞控系统、传感器等开展关键技术攻关，重点突破实时精准定位、动态场景感知与避让、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等核心技术；开展小型化通用化载荷设备、高集成度专用芯片、长航时大载重/混合布局无人机研制。加快军工技术向民用转化，推动军工试验试飞、验证设施向民用无人机开放，促进有条件的民用无人机企业参与军品科研生产和维修服务。

今年8月参考消息网引述媒体报道称，为提高整体产业水平，北京航空航天大学今年设立“无人驾驶航空器系统工程”科系，开课重点放在科学研究与管理层面上，以培育综合型人才。

报道称，因应产业发展迅速，大学纷纷开设无人机科系，包含南京航空航天大学、西北工业大学等知名高等学府。其中南京航空航天大学每年还会拿出数百万经费，支持学生投入无人机研究，并开发创新功能，并鼓励学生多参加无人机相关的赛事。

无人机行业前景诱人

根据工信部《意见》提出的发展目标，到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。

到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人机安全可控和良性健康发展。

同时，无人机行业的巨大前景带动了产业链的发展，首先享受到红利的是从事无人机操作培训的机构及无人机飞手。

有业内人士表示：“现在国家有明确规定，正规招标的项目，涉及到无人机作业的，必须要求飞手提供牌照资质，否则拒绝该企业参与竞标。这样一来，许多单位将持证飞行作为招聘时的一项硬性指标。持证飞手的含金量也相应提高了。”

北京某广告公司的一位摄影师说，刚入行的时候也考虑过拿证，但北京不少培训机构的学费都很高，有些机构一个月的培训费高达三、四万元。培训以后还不一定能通过民航局的考试。

当然，如果真正成为了成熟“飞手”，薪水还是相当诱人。

另据央广网报道，一位“飞手”在接受采访时，甚至有些得意地说，最高的时候一个月能拿到十万！