短兵相接：美团打车布局7城市 滴滴或将试水外卖业务

央广网北京12月23日消息（记者刘楠 杜希萌）据经济之声《天下财经》报道，携程昨天（22日）携手滴滴、首汽、AA租车共同推出专车和租车业务，与此同时，美团也开始在七个城市推出打车服务。本来已经尘埃落定的网约车出行市场风云再起，后来者能否居上？

“短兵相接” 生活服务业务做全套

一方面携程在其首页的交通票务一栏中，新增了专车和租车的标签，与滴滴等合作伙伴一起为用户提供打车服务。另一方面，有报道称，美团旗下的打车业务已经拟定了北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市进行重点拓展。

在互联网观察人士刘兴亮看来，这是生活服务领域的两大巨头又一次短兵相接：“其实他们都是生活服务类的供应商，因为大家做本地化生活服务，不管是酒店还是旅游，或者打车，这些都是大家绕不开的领域。所以，现在的短兵相接在意料之外、情理之中。”

新入局者 会成为鲶鱼吗？

其实，四面出击的美团这次为自己选定的对手并不是携程，而是滴滴。虽然本月美团刚刚宣布成立出行事业部，但是早在10个月之前，美团就在南京上线了打车业务。有网约车司机证实，相比滴滴，美团打车的政策优惠更多，平台扣费不到滴滴的一半。

有司机说：“给司机的奖励比较多；另外平台扣费会少一下，（对司机来说）这可能是一个优势吧。”

但是也有乘客反映，从实际花费来看，两者的差距不大。

有人认为，美团的这个举动是“想赶上网约车的末班车”。而美团也确实在进行积极的准备。如今，打车业务拓展到七个城市被视为美团向滴滴发起正式进攻的标志。

同样是网约车市场参与者，嘀嗒拼车联合创始人李金龙认为，网络打车市场一家独大的局面并不健康，竞争局面的出现更有利于行业发展。

李金龙表示：“从用户的需求出发，本身（美团）也是连接消费者和餐饮的一个平台，衍生出一些出行需求的满足也是合理的。在目前政府监管规范清晰的条件下，我认为会有越来越多样化的方式出现。”

还得靠烧钱？

事实上，这两只中国互联网行业里最大的独角兽从来没有停止过争斗。此前滴滴就曾入股饿了么，与美团展开PK。同时有消息称，滴滴正在秘密研发，将试水外卖业务。天下财经记者也曾联系双方进行采访，但是双方都不愿意对此回应。

刘兴亮认为，竞争有利于市场发展，但是竞争的影响取绝于对手的体量：“如果你的体量很小，不会有太大的刺激和促进作用。所以还要看美团这样的公司能够在打车市场抢下多少份额。滴滴烧了几百亿才有今天的市场份额，美团愿意不愿意投入这么多，还能不能烧出来，这都要打一个问号。”