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揭秘网购敲诈产业链：集体差评攻击 让卖家花钱消灾

揭秘网购敲诈产业链：集体差评攻击 让卖家花钱消灾
2017年12月24日 08:40 新浪综合
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　　网购的“吃货”敲诈产业链揭秘

　　或集体差评攻击让卖家花钱消灾，或威胁投诉卖假货逼其退款不退货……

　　来源：南方都市报

　　南都记者 申鹏

　　刚刚过去的“双十一”网购节，阿里巴巴京东唯品会、苏宁等各大电商平台交易额连创新高，网络购物已逐渐成为每个人生活中的一部分。

　　但在看似繁荣的网络数字交易背后，却隐藏着很多鲜为人知的“网购黑灰产”。有的人仅仅是通过虚假退货，十天内就赚了近5万元。南都记者调查显示，恶意差评的软件开发和交易平台，非法信息数据获取、退货经验交流群组等，互联网黑色与灰色产业相互交织且多处于无管理状态，在网上滋生了大量的诈骗、讹诈等违法犯罪活动。

　　此外，在南都记者走访的全国著名电商聚集地浙江义乌等地，“黑灰产”极为嚣张，对电商平台卖家的伤害巨大，有不少卖家因为一款产品的价格标注错误不仅导致亏本，甚至直接关店，更有卖家看到这样的钱来得太容易，转而成为“黑灰产”的一员。

　　现象篇

　　“吃货”

　　加群交钱不为吃，而是教你“开车”

　　在平常语境下，“吃货”泛指喜欢或追求美食的人，但在网络的隐秘江湖里，这个词还有另一层含义，它的背后是对电商平台第三方商家的利益纠葛。

　　“带新人入行上车(吃货、退款不退货、假一赔十、处理任何违规等教全套技术，送链接)……，需要学习可加Q，不需要请勿扰，诚信带人，学费188。”

　　在一个名叫“某某吃货群”的聊天群里，群主每天都定时发这样一段信息，不少人就询问有没有“链接”，群主或者其他成员就不定期发放一些链接，各个成员开始认领。一两天之后，这些成员不断在群里晒“打链接”的成果，有的还在询问店主“不承认”怎么办，成员们又会开始分享如何对付各大电商平台的店主或卖家。

　　南都记者调查发现，这些被称为“电商吃货”的行业，正是流传已久的“网购黑灰产”行业，主要针对一些电商平台上的商家发起退货、差评、假货投诉等行为，然后以此为要挟，对商家进行讹诈。打开聊天的搜索界面，输入“淘宝”、“吃货”等关键词，会有上百个群出现。

　　南都记者随机加入一个群，发现需要扫一扫交费才能加入。该群公告写道：“群内有退款教程软件等，不比别人的差，仅退款美滋滋。群主每天带你们上车撸货。为打造绿色购物平台，而培养的一批一批的打假人士，为社会无情奉献，群主只为你们服务，带小白收徒，接打同行店，教防打假人。”

　　南都记者联系了这个群主，群主告诉记者，群里主要进行“链接分享、经验介绍”，有一些合适的货品链接，会直接放在群里，群成员就可以集中对链接的货品进行“开车”。

　　“打链接”

　　专盯某款商品，利用投诉退款手段牟利

　　在“网购黑灰产”世界里，某款商品就直接叫“链接”，“吃货”也被称为“打链接”，其中的手法眼花缭乱，对卖家也是层层设陷。

　　南都记者调查发现，这些“吃货”围攻的链接，或多或少存在一些问题，如广告极限词违规、系统BUG等，这种行为要在实体店铺中也许很快能被店家改正。但在网络上，因为买家通过网络与卖家沟通，这些信息会瞬间被广泛传播，卖家即便是自己发现也根本没有改正的时间，也许一款商品，就能让卖家关店破产。

　　在这个名叫“某某吃货群”的聊天群里，群主发送的一张图片显示，他们发现了某店铺一款正在销售的某品牌运动服，购买后与卖家交涉，其展示的与卖家的聊天记录显示，卖家在接到投诉后“秒退”。该群主告诉南都记者，他在与卖家交涉过程中，对卖家威胁要以卖假货为由发起“投诉”，卖家立马与他协商能否退款，然后双方就达成了一致。

　　“衣服就不用退给卖家了，可以拿到其他二手平台去卖，498元的原价，150元出掉是很容易的，赚的就是这个钱。”他对南都记者透露了操作手法。

　　“很多卖家愿意息事宁人，选择赔钱给买家，如果碰上直接退款的，肯定选择不要货，这样的恶意举报就完成整个流程了。”一位在某电商平台开店的卖家对南都记者说。很多情况下卖家不愿意走鉴定流程，鉴定流程需要投入时间、金钱，结果还不一定有利于卖家。

　　一位常操作此类“打假”行为的买家告诉南都记者，在下单之前他会先问一下是不是正品，一般卖家都会说是正品，等拿到货以后，再称其是假货，之前关于“正品”的聊天记录截图就可以作为证据。如果卖家同意退款，就会叫买家改退款理由，不同意的话直接申请“仅退款”，如果卖家拒绝就申请介入、举证，等卖家举证后就等客服处理。

　　“大部分的这类卖家都是小卖家，所以他们根本没有什么能自证的证据，要是卖家上传了进货小票或者授权书，你就一口咬定是假凭证。”这位买家对记者说。

　　“上车”

　　组织成员集体差评攻击卖家，获利后解散

　　在这些“吃货”群里，不时有人发出“有链接么？求上车”、“有链接，车找人”。在这套体系里，“上车”的意思是发现了可以操作的货品，当有人说可以一起操作的时候，买家们就会拉一个小群，链接发出来，然后集体操作购买一定量的货品。

　　除了以“打假”的名义，恶意差评、恶意投诉违反《广告法》也是“吃货”常用的几种手段。

　　南都记者以一名买家的身份，参与了一场以“恶意差评”为主要手段的“吃货行动”。一个组织者先组织了一个小群，链接发给每一个成员，商品是一款“红枣灰枣”，售价29.9元。组织者让群里每一个成员分别到店铺下单两次，这样的话每一单都可以发一条差评，对于这款商品来说，差评率就能显著提升。越多买家参与效果越好。

　　所有成员都购买了这款红枣，卖家很快就发货了。卖家发货以后，组织者在群里迅速告诉每一位成员可以进行差评了，不会差评的还发了一个“差评模板”。

　　在发给南都记者的差评模板上这样写道：“有史以来最失败的一次网购，也是有史以来第一次差评。实在是忍无可忍了，从没买过这么垃圾的货，物流慢不说，服务态度差不说，描述不符合不说，大枣还烂了许多，为了增加重量居然用水泡。拿到包裹，跟一包垃圾真的没区别，包装相当简陋。这是食物，人吃的啊，居然这种包装。卖家能否用点心？吃吃大枣，还有股怪味，根本没法吃，一气之下全扔了。花这么多钱就是被欺骗，没谁了。”

　　然而，在这些差评集体发出的时候，距下单付款仅仅过了几个小时，订单还显示为“已发货”，根本没有显示物流信息。南都记者于是问：“根本没有收到货，怎么差评？”组织者表示，“我们这个是差评群攻车，就是五六个人用差评攻击店铺，卖家看到这么多差评百分百拿钱了事，然后我们分红。”

　　12月21日上午，针对“红枣灰枣”的这单攻击事件中，卖家在集体差评中“认怂”，答应为所有参与的买家“退款不退货”。一名买家分享道：“店家是个硬骨头，这次就当你们跟我练练手，虽然没搞到钱，但是有大枣吃，也是美滋滋。接下来我们搞一款酥饼，这次要搞钱。”说完，又把一款酥饼的链接发到了群里，准备开始新一轮攻击。

　　在一位网店店主遭遇到的“集体差评”事件中，买家都是集体下单然后集体差评，数量大到可能会让店铺评级瞬间下降很多，特别是一些中小卖家，评级下降意味着流量损失。与这些损失相比，卖家大都选择给钱了事。

　　“比如你购买的这款红枣，它的评价很难量化，好不好吃是一种主观评价，而且取证也很困难，比如红枣泡水，到底泡了没有？很难界定。一些差评者就是专挑这些品类的商品进行‘群攻’卖家。”一位经营网店的卖家对南都记者解释道。

　　南都记者所在的这个“恶意差评”聊天群，号码是固定的，但成员随时在变化，每“开一次车”就拉不同的成员进来，完成一单后就迅速解散，很难查证，任意一个买家都可以在大群里呼唤“战友”，迅速下单，然后派代表与卖家谈判，拿到钱后分红解散，消失在茫茫网络中。

　　“群殴”

　　众多恶意买家隐身网络，卖家处于弱势

　　有数据显示，流传在各大电商平台的“黑灰产”，数量极为庞大。据不完全统计，早在2015年，互联网行业的黑灰产业从业人员已经超过40万，且在两年间涨了超过90%，规模据估过千亿元。

　　据南都记者调查，在这场买家与买家的博弈中，卖家基本处于弱势地位。买家分散而隐身网络，卖家却身在明处，面对的是一场“群殴”。

　　12月19日，一个链接被分享到了某“吃货”群里，这个卖家销售的货品是“野生小鱼干”，一位买家购买了这种鱼干后，投诉这款产品名不副实，并非产品介绍的“野生”。于是该买家和卖家谈判，卖家请求撤销投诉，但买家要求赔偿20 0元，双方僵持不下。

　　买家要挟道：“那怎么说？最后就是要食药局解决咯？200吧！”

　　卖家苦苦哀求：“赔亲100，这是我带三岁孩子挨冻得的。我孩子才3岁，这么冷的天，一起跟我拿鱼给亲发货。”

　　最终，这单“吃货”以赔偿买家100元收场，而且退款不退货，卖家还白白得了一份鱼。

　　在完成“开车”之后，该买家在群里发出了截图，声称20元可出售该货品的链接，并表示：“20块钱给链接赔偿，可以赔100，多赔偿看自己本事。”

　　这种行为连群里的其他买家也看不下去了，留言道：“这种店铺没多少钱，和路边小店差不多，别人还带娃儿，欺负这种，坏了TK界(网店上恶意仅退款不退货之人)的名声。”

　　“找车”

　　“广告极限词”，成恶意投诉重灾区

　　在一个“吃货”群的分享文件夹里，除了大量的“吃货秘籍”之外，还有很多《广告法》相关内容：《广告描述中不得出现的词语》、《关于新广告法禁用语那些事》、《化妆品标签管理办法》等资料，这些就是为了扩大“找车”范围，挑出更多的可以恶意讹诈的卖家。

　　12月14日，浙江义乌。卖家王一冬(化名)正在办公室整理买家投诉。2013年他从实体店转做电商，在女性饰品这个类目里排名靠前。从去年开始，他频繁受到买家“恶意投诉”的困扰，多次只能给钱了结。

　　与南都记者体验流程相似，“这些买家通常好几个一起来买，还没收到货就进行集体差评，或者针对我们家饰品宣传点进行讹诈，每次少则几百，多则1000多元。”王一冬介绍。

　　根据2013年4月27日起施行的《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》中的有关规定，敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。而根据法律规定，敲诈勒索公私财物数额较大的，即可立案。

　　但“网购黑灰产”对于店家的投诉勒索，一般都会少于2000元，卖家即便走法律程序，也很难立案，如果面对的是“群殴”，法律成本会更高。

　　王一心给记者展示了一个买家在后台的留言：“您好！商品宣传时用到的【奢华】已严重违反新广告法中的绝对极限用语，夸大虚假宣传，恶意欺诈消费者。可自查，新广告法第九条第三款违反本法规定：假一赔三，不满五百按五百赔，对无法计算明显偏低的工商将处二十万以上一百万以下的罚款。望您能尽快给个解决方案。不然将投诉到工商，由当地工商上门从严处理。”

　　据王一心反映，的确有很多投诉是直接发到义乌工商局，由工商局给他们发整改通知单。工商局一般会先让卖家和买家协商，而协商的时候，也是买家提出赔偿金额的最好机会。

　　王一心举起仓库里的一个银色耳环对南都记者说，“我这款耳环只卖几块钱，但却要给恶意投诉的买家赔几百上千块，投诉者还不断涌入，成本太高了。”

　　为了摸清这些投诉者的“套路”，王一心还专门去了他们的交流群，发现带有“奢华”字样的这款产品链接，瞬间在各个聊天群里扩散，很快一款产品就被“打爆了”。

　　王一心透露，现在要做一个“爆款”，前期需要投入十几万几十万元，商家就等着爆款出来后再赚钱。但这些恶意买家就盯着爆款，在爆款出来后，拿着各种法律法规来“找茬”。店家在这样的情况下，往往只能息事宁人，给钱了事。

　　产业链

　　身份证随意买卖，电商账号形成“黑市”

　　在“吃货群”里，还有一个重要的支撑，就是各个电商平台账号的买卖。因为某个固定账号如果被平台官方确认是恶意账号，可能会采取封禁措施，因此操作“黑灰产”的人手上会有多个平台买家账号，分散风险的同时，也能增加操作空间。

　　南都记者联系到一个声称出售某平台账号的卖家，他表示可以提供10个未实名认证的账号，价钱需要看账号“质量”而定，但总体价格在几百元左右。

　　在一家名为“小号在线交易”的网站上，“实名白号”、“非实名钻号”、“未实名心号”等各类电商平台账号在公开叫卖，这些账号往往会成为“吃货群”里的工具，用来攻击卖家。

　　一个正在出售“实名账号”的卖家表示，这种账号售价220元一个，是已经过实名认证的，里面包括“账号、登录密码、支付密码、支付密保、邮箱、姓名、身份证、邮箱密码、邮箱密保”等全套资料。

　　“我们自己实名的，号很安全，放心购买，质量杠杠的，基本全是简体中文，不是乱码，最近一月内没有交易，质量非常好，小号是工作室员工人工手动注册，绝不是市场上软件批量注册的那种垃圾号。”这位卖家表示。

　　此外，他还提醒南都记者：“软件批量注册的号再便宜也不要买，基本秒死(被系统封杀)。”

　　与这些电商平台账号相关联的，是二代假身份证市场，一般通过聊天群或者微信进行交易。南都记者联系了一名身份证卖家，他透露身份证分为“带磁”和“不带磁”两种，“带磁”的身份证是真实存在的个人，售价是360元一张，“不带磁”的一般是假的，需要提供照片和身份证号码，一两天就能做好，售价是180元一张。

　　一个业内人士透露，有不少人经常去工地上收身份证信息，一些人认为这些信息无所谓，也愿意出售给对方，结果这些信息就进入了“黑灰产”这个大产业里，成为了“账号”的一部分。而背后真正的操作者，可能没有任何信息痕迹，查询困难，至于那些平台账号，封了就再换一个“上车”，成本极低。

　　案例

　　从一个卖家到“吃货买家”的转变样本

　　女客服转行“吃货”

　　十天获利近五万元

　　横行各电商平台的“黑灰产”买家，对于平台的侵蚀效应是多方面的，不仅让卖家“闻风丧胆”，更让一些卖家看到干这个利润高风险低，转而投身于此。

　　浙江嵊州，是全国著名的“领带之都”，很多中小卖家的聚集地。曾在一家销售领带的网店做客服的程雯(化名)，偶然间发现了“虚假退货”获利颇丰，从客服岗位辞职后，开始了非法牟利之旅。

　　今年8月初，程雯从某平台上购买了一个女式包和一个吹风机，随后她申请退款。但在她退回给卖家的包裹里，只有一个吹风机，女式包自己留下了。这单“生意”，她净赚一个女式包。

　　很多店铺每天都有海量的退货单，工作人员不可能每个退回包裹都打开查验，即便被商家发现了，举证也很困难。买家正是钻了这样的空子。“吃货群”里也称之为“退款不退货”。

　　程雯尝到了甜头，在几天之内先后购买多单货品，而且都是一个高单价商品搭配一个低单价商品。比如她的第二单就是一个名贵手表加一个吹风机。手表价值24900元，吹风机只需一千多元，然后她选择退货，手表自己留下，吹风机装在包裹里退回，款项则全部返回到她的账户。如此反复操作多次，程雯竟然在短短十天之内获利达4万多元。

　　最后这个电商平台检测到了程雯账户的异常，把数据反馈给了嵊州警方，当地警方顺藤摸瓜找到了程雯时，她的未婚夫根本不明白发生了什么。

　　十天时间，获利4万多元，这样的“挣钱效率”，让办案民警都摇摇头连称：“真没想到网络黑产来钱这么容易。”

　　被抓获的时候，办案警察看到程雯的屋子里已经挂上了刚拍好的结婚照，本来计划在今年11月结婚，但因为她的入狱，婚事也充满了变数。

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