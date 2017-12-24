阿里系搅局巴氏奶：加剧竞争 模式待考

顾莹，孙吉正

在2017年“双十二”这天，阿里巴巴旗下盒马鲜生与国际乳业巨头恒天然旗下的安佳达成合作协议，共同推出了“日日鲜”巴氏杀菌乳。这款鲜奶的诞生成为奶业新零售的一次尝试，也从侧面窥探出恒天然集团欲攻下中国巴氏奶市场的野心。

北京普天盛道企业策划机构总经理雷永军向《中国经营报》记者表示，阿里巴巴与恒天然的牵手给了国内奶企提供了新的思路。这一举动对国内市场有一定影响，但是不会带来实质性的冲击。不过业内不乏质疑的声音，多位乳业专家表示，盒马鲜生进入奶业，营销层面价值或许会大于经营层面。

针对双方合作的具体模式等相关问题，记者分别给盒马鲜生和恒天然发去了采访函，但截至发稿前未收到回复。

阿里瞄上乳业巨头

12月12日，阿里巴巴和恒天然推出了一款名叫“盒马-安佳”的日日鲜鲜牛奶品牌，它的保质期为7天，零售价为19.9元，奶源来自恒天然河北牧场。

巴氏奶是通过对原奶进行低温杀菌而得到的鲜奶，因保质期较短，所以对奶源地和冷链运输技术等有较高的要求。如果巴氏鲜奶从新西兰空运至上海售卖，最快也需要72小时才能送达至国内消费者手中。使用本地奶源，则每天都能保证提供新鲜牛奶。

其实，此次合作能够实现，和恒天然早已开始布局中国巴氏奶市场密不可分。从中荷奶业发展中心秘书长周鑫宇向记者描述的情况来看，恒天然目前已在河北、山西和山东三地拥有自建牧场。不过，暂没有其建设加工厂的消息。据恒天然内部员工介绍，“盒马-安佳”是委托的第三方加工厂进行生产的。

恒天然集团是新西兰最大的乳企，对中国整体乳业市场有一定的了解，在奶粉领域曾和国内企业贝因美等有过深度合作，旗下液态奶品牌安佳长时间在国内销售。乳业专家宋亮告诉记者，国内暂时没有出现能和恒天然对标的企业，这也是阿里巴巴选择恒天然的原因之一。此外，恒天然不仅做上游牧场，同时在打造品牌方面也很有经验。“恒天然在牧场方面的布局应该引起中国乳企的重视，尤其是生产巴氏奶的企业。因为中国常温奶市场中，伊利、蒙牛的渠道渗透已经做的相当好，没有任何一家乳企能够撼动。但国内生产巴氏奶的企业基本都是当地乳企，没有全国性的领军企业。阿里巴巴和恒天然看重的就是这种战略上的机遇。”雷永军向记者分析到。

宋亮告诉记者，一二线城市居民对于新鲜的巴氏奶有明显的需求，生鲜电商的竞争本质上是供应链端的竞争，而盒马鲜生的供应链体系也是其一个优势。

据悉，“盒马-安佳”这款奶也可以在大润发超市进行售卖。而在11月20日，阿里巴巴投入约224亿港元（约28.8亿美元），获得了大润发母公司高鑫零售36.16%的股份。

值得注意的是，阿里巴巴的新零售版图仍在扩张中，其拥有大量的用户数据将在很大程度上能够给经营提供帮助。好鲜近无人生鲜便利店创业者王立强认为，用户数据对供应链优化和客户精准营销有很大价值，作为零售商，最需要具备的就是预测客户需求，其次是指导供应链建设，降低供应链成本。

“通过线上和线下数据的分析，奶业的新零售会有很大的发展，但是也会面临售后问题解决成本高，奶品缺乏大面积宣传等问题。”业内人士刘先生向记者提到。

尽管新零售模式正受到市场追捧，但仍有乳业专家认为，资本大鳄进入奶业多为搅局者，这类合作模式仅是一种营销手段。

巴氏奶的竞争

在提及这种新的合作模式会不会冲击到传统乳企时，雷永军告诉记者，阿里巴巴与恒天然的联合给了国内奶企新的思路，但是不会有实质性的冲击。因为中国的巴氏奶企业多为区域型乳业，企业规模较小并且局限于当地，无法做到像常温奶那样通过广告宣传扩大销售。

但是，北京三元、南京卫岗这类传统送奶上户的配送模式将会受到挑战。 “未来新零售的发展趋势冲击到三元这类企业的传统配送渠道是必然的。新零售的本质是渠道再造，使用全新的配送体系，传统送奶上户模式将迎来很大的挑战。”宋亮说。

他同时提到，新旧模式中不变的是：但凡配送都离不开人，这就需要将传统的配送方式与新零售的服务体系相结合。

“在巴氏奶领域的竞争中，区域乳企依然是重要的参与者，当然，乳业巨头看到商机后也会加入进来。”陕西省乳品安全生产协会秘书长王伟明向记者表示。

实际上，巴氏奶领域是许多全国性乳企的一大软肋，在周鑫宇看来，全国性乳企产品结构已经较为成熟，增加巴氏奶产品需要重新调整产品结构，更新相应设备，有一定难度。

王伟明则认为，消费者习惯是较难改变的，很多消费者已经习惯了提前交钱然后喝奶的模式，三元的市场就依然很稳固。纵观中国奶业发展历史和居民消费习惯，物流技术的发展改变着居民的消费习惯。由于物流环境和技术的限制，常温奶易储存，也方便调度，这也就养成了多年来国内消费者喝常温奶的习惯，而在国外，巴氏奶早已是生活的必需品。

物流技术的发展也让喝新鲜奶成为了一种趋势。专做二三线城市的南京卫岗乳业，其新任董事长白元龙就曾有过多年的物流经验，这或许在一定程度上将改变卫岗未来的整体布局。

与发达国家相比，中国市场巴氏奶占有率仍较低，价格也相对偏高。中国的巴氏奶仍有很大的发展空间。王伟明认为，巴氏奶的生产和配送仍然有很多限制条件，恒天然虽然在中国布局早，但是短期内仍然无法撼动区域乳企的渠道和市场。