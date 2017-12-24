腾讯、网易争先入局 “吃鸡”游戏贴身肉搏

周昊

今年以来，以《绝地求生》为代表的“吃鸡”类游戏风靡全球。

“吃鸡”来源于游戏内的一个经典画面：每局游戏结束，最终获胜者的屏幕将出现这句“大吉大利，晚上吃鸡”。如今，“吃鸡”已成为《绝地求生》类游戏的代名词。玩家在“吃鸡”游戏中酣战的同时，以网易、腾讯为代表的游戏厂商已成对垒之势，纷纷抢食这一急速升温的市场。

近日，腾讯高级副总裁马晓轶在接受GameLook专访时提到，《绝地求生》国服开发工作正在快速推进，预计在今年年底或明年年初即可正式上线。

《中国经营报》记者了解到，自今年11月以来“吃鸡”在手游市场上扩张迅速，其中网易旗下《荒野行动》已经成为国产“吃鸡”手游中的先行者。但在11月22日，腾讯宣布获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权，让这场“吃鸡”争夺战愈演愈烈。

“吃鸡”游戏成风

12月20日，外媒PC Gamer公布了2017年度游戏奖项，《绝地求生》不负众望摘得了年度表现突出奖，这款大逃杀类型的游戏自今年登场以来便获得全球玩家的青睐。截至11月，《绝地求生》在全球的销量已突破2000万份。12月20日，游戏平台Steam实时数据显示，《绝地求生》当日玩家峰值达到270万人，远远甩开排名二、三位的《DOTA2》（67万人）、《CS：GO》（51万人）。

《绝地求生》掀起的全民“吃鸡”热不仅仅局限于端游平台，自11月以来，国内手游市场也刮起了一阵“吃鸡”风。尤其是网易于11月3日发布的手游《荒野行动》，更是在短短一个月内斩获颇丰。在日前举办的网易游戏热爱者年度庆典中，网易CEO丁磊现场透露了《荒野行动》的市场表现：上线一个月，注册用户超过1亿，日活跃用户超过2000万；网易另一款“吃鸡”手游《终结者2：审判日》也已登顶全球18个国家App Store游戏免费榜。

极光大数据11月“吃鸡”游戏数据报告也提到，抢占内测先机的网易《荒野行动》在上线一周内便聚集了超过1500万用户，1.53%的用户渗透率也在一系列吃鸡手游中排名最高，《终结者2：审判日》的用户规模近500万。

不仅如此，在11月22日腾讯宣布取得《绝地求生》国服独家代理权后，网易也随即发声称《荒野行动》PC版会在11月23日上线。

网易的所有行动均突出了一个“快”字，为的就是在腾讯正式入场前能够尽可能地抢占更多的市场资源，巩固自己的玩家群体。在腾讯敲定《绝地求生》国服代理权后，抢先发力的网易虽取得一定优势，但这些优势又能否助其“吃鸡”？

版权与版号的压力

12月2日，网易在一篇名为《感谢不屏蔽，感谢每一份热爱》的公告中表示，用户在QQ聊天框中输入旗下游戏《荒野行动》与《终结者2：审判日》名称时，对话内容会因“测试匹配出现偏差”而被窥伺，直接出现行业巨头的某竞品广告。网易还声称旗下游戏不断取得在线新高，竞争对手基于业绩压力将自身传统优势和影响力演变成对网易的“特殊关注行为”。间接指责腾讯利用社交入口的优势围堵网易产品。

不过，记者经过多次测试，聊天框并未出现网易提及的广告推送内容，而腾讯方面也向记者回复称：近期正在小范围测试关键词智能匹配功能，用户输入特定关键词会自动触发系统推荐相关的内容，不过由于部分关键词智能匹配存在偏差，给相关用户造成困扰，因此该功能已下线做优化处理。

除传播渠道外，《荒野行动》也面临着版权与版号的双重压力。尽管丁磊强调网易是一家注重原创和创新的游戏企业，但外界普遍认为，《荒野行动》在玩法上模仿了《绝地求生》。

在腾讯取得《绝地求生》国服代理权后，马晓轶也曾表示，腾讯和《绝地求生》版权拥有方将通过各种手段来维护原创者的利益，包括国内和海外。

早在11月初，《绝地求生》开发方蓝洞就曾表示将对中国手机市场上的吃鸡盗版手游采取相关的法律措施，开展知识产权方面的维护工作。蓝洞官方提及，在中国手游市场上发现了20多款盗版《绝地求生》的手游产品，这些手游产品不仅在人物美术，UI等方面均仿造《绝地求生》的素材设计，而且在游戏的宣传标语和名称上也都与《绝地求生》端游高度相似，目前正在积极收集证据，准备通过相关律师事务所采取行动。

不过有行业人士向记者提及，游戏维权一直都是一个比较有争议的话题。由于游戏作为一种创意产业的特殊性，法律上只对游戏的角色，美术和音乐进行版权保护，而游戏玩法并不属于知识产权部分，蓝洞早先提及的维权事宜也主要是针对国内部分中小手游厂商搬运其美术风格和人物等侵权事宜，对网易《荒野行动》的影响应该不会很大。

除版权因素外，网易还亟须解决《荒野行动》面临的版号困局。早先游戏工委（中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会）曾发布消息称“广电总局明确表示对‘大逃杀’类型游戏持否定态度，将难以获得出版运营许可”。尽管《荒野行动》随后进行了一系列整改，并且其网站上也标注了游戏版号，但记者在游戏工委官网上并未查询到《荒野行动》的过审资料。

有手游厂商工作人员向记者解释称，企业标注版号而官网查询不到，意味着目前游戏的审批进度依旧在审核之中，未取得版号的游戏仅能内测，无法正式运营。

伽马游戏首席分析师王旭也向记者表示，自游戏工委发出公告以来，国内再未有“吃鸡”游戏获得版号，如何顺利获取版号是当前各厂商亟须解决的问题。

换言之，尽管《荒野行动》目前在国内取得了不错的用户量，但由于暂未取得版号，因此对网易而言，这些庞大的用户量目前仅能支撑游戏的活跃度，想要通过游戏内购的消费模式从用户身上获利则较为困难。记者曾致函网易询问《荒野行动》版号的相关事宜，但未获回复。

两强争雄抢市场

11月23日，《荒野行动》PC版上线，有玩家在体验过《荒野行动》PC版后向记者表示，目前的《荒野行动》PC版实在乏善可称，所谓的PC端实际上是安卓手游的PC模拟器版本，游戏优化较差，各种枪械除了伤害毫无特色，难以令人满意。

腾讯副总裁马晓轶表示：“游戏行业本身是一个产品为王的行业，不在于渠道、速度，而在于产品本身品质。与其抢速度、抢第一批用户，不如先把产品质量做好。”

网易选择抢先上线“吃鸡”端游，与近年来拳头产品屡屡被腾讯系游戏压制有关。

自2001年开始，国内端游市场进入了轰轰烈烈的MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）时代。2002至2003年，网易先后推出自行开发运营的《大话西游onlineⅡ》与《梦幻西游》均在市场上大获成功。

后来，随着休闲竞技类与MOBA（多人在线战术竞技游戏）类游戏的兴起，MMORPG游戏陷入持续的衰落期，网易虽然连续推出《天下》《倩女幽魂》等一系列新游，但这些游戏均难以达到当初《梦幻西游》的市场地位。反观腾讯，无论是MOBA领域（《英雄联盟》）还是FPS（第一人称射击类游戏）领域（《穿越火线》《逆战》），腾讯的产品都在国内市场占据着绝对的统治地位。期间，网易曾试图凭借暴雪旗下的MOBA游戏《风暴英雄》、FPS游戏《守望先锋》借力反扑；但在国内市场，《风暴英雄》却一直不温不火，而《守望先锋》也在经历了2016年的火热后于今年迅速降温。

根据伽马数据发布的《2017年中国游戏产业报告》显示，手游以57%的市场占比在今年完成了对端游市场的反超。2016年，网易在手游市场上推出热门IP作品《阴阳师》，一度与腾讯形成分庭抗礼之势；然而凭借着《王者荣耀》的出色表现，腾讯在2017年的手游市场上再次胜过网易一筹。

在此情形下，网易旗下依托《阴阳师》IP的MOBA手游《决战！平安京》于今年11月下旬才开始集结首测，但此时的手游市场却早已将关注目光投向了“吃鸡”这款年度爆品。

今年第一至第三季度，网易游戏营收分别为102.6亿元、92亿元、80.17亿元，呈逐渐下滑之势。对网易而言，如若再失去“吃鸡”这一年度现象级市场，未来与腾讯的争雄将会处于更加不利的位置。

很显然，腾讯不会轻易向网易让出这块市场。后发制人的腾讯不仅即将推出《绝地求生》的国服端游版本，还联合蓝洞制作了《绝地求生：全军出击》《绝地求生：刺激战场》这两款正版手游。

腾讯方面向记者表示，下一步腾讯将致力于打造围绕《绝地求生》的大生态战略，在构建线上线下端游、手游社区的同时，联合各方组建游戏电竞比赛，以期将《绝地求生》的生命力发挥到极致。