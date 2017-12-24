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坐过山车的比特币：日内涨幅超7% 重返15000美元上方

坐过山车的比特币：日内涨幅超7% 重返15000美元上方
2017年12月24日 07:35 全天候科技
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　　过去两个交易日内，比特币价格开启了“过山车”模式，22日暴跌之后强势反弹。

　　截至发稿，比特币交易平台Bitstamp报价显示，比特币价格重返15000美元上方，日内涨幅超过7%，较上日低点反弹约4000美元。

　　此外，Coinmarketcap网站显示，全球市值排名前20的数字货币在过去24小时内全线上涨。

　　数字货币昨日“巨震”

　　北京时间12月22日22点左右，美国交易平台Coinbase的比特币美元交易价跌破11000美元，24小时内跌幅超过36%。比特币现货暴跌之时，芝加哥期权交易所（CBOE）的近月比特币期货盘中触发熔断，后恢复交易，日内最低曾跌至11300美元。

　　与此同时，全球市值排名前50的数字货币中，当日价格较24小时前上涨的仅有三个，其他所有币种全部暴跌。

　　北京时间23日凌晨，比特币开始止跌回升，价格先后站上13000美元、14000美元。

　　在本次比特币“巨震”之前，其价格年内涨幅高达2000%，相继突破了10000美元，15000美元重要关口，一度逼近20000美元。

　　随着比特币价格大涨，提示风险的声音也越来越多。日本央行行长黑田东彦前日对比特币发表评论，称比特币的运作方式不像一个正常的支付手段，正被用于投机。

　　2008年曾准确预测到美国楼市崩盘的Euro Pacific CEO Peter Schiff表示，比特币的巨大泡沫终将破灭，此时参与的人将遭遇巨大损失。俄罗斯媒体RT前日援引他的话称：

　　多年前参与的投资者，甚至是今年初参与的人，都有机会套现赚大钱。但是在当前这种价格以及更高价格买入的人，基本上会亏掉所有。当泡沫破灭时，这些货币的交易价值将跌到0或者很接近0。

　　Schiff还指出，比特币没有任何实际价值，即无法当货币使用，也存在交易缓慢、价格昂贵以及易受攻击等问题，当其价格停止上行时，这种“投机性数字资产”就会崩溃。

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