北美“淘金潮”？数字货币挖矿者正涌向这座加国小城

如同18世纪美国西部的淘金潮一样，加拿大的马尼托巴省（Manitoba）的小城温尼伯（Winnipeg）正在成为数字货币矿工向往的淘金圣地。

近日，加拿大媒体CBC消息称，一大批来自全球各地的数字货币投资者将温尼伯视为开设矿场的最佳场所，他们拜访了当地的地产商、电力部门等机构。在温尼伯拥有2万英亩低成本商业用地的CentrePort公司表示，很早就有亚洲、南美洲投资者觊觎这些土地，该公司负责人透露：“我们也遇到非亚洲的大型公司前来咨询，其中一些公司在北美已有很大的发展，正寻求大规模扩张。”

数字货币挖矿投资者为何向往温尼伯呢？原因有两大方面：当地电价非常便宜、年均气温偏低。

统计显示，在北美洲20个主要城市中，温尼伯电价最低，每千瓦时仅需约0.05加元（约0.26元人民币）。相比之下，纽约、多伦多等地每千瓦时电费都超过0.14加元，接近温尼伯电价的三倍。

数字货币挖矿往往需要消耗大量电能，以比特币为例，Digicomist统计显示，截至今年11月20日，比特币“挖矿”一年耗费的电能达到29.05万亿瓦时，约占全球电能总消耗量的0.13%。这已经超过了全球159个国家和地区的电能消耗量，包括西欧的爱尔兰和拥有近2亿人口的尼日利亚。

电费也成为比特币生产过程中最主要的成本，且随着时间推移，“挖”一枚比特币所需的电能在不断增加，伦敦ETF证券公司的研究和投资策略主管James Butterfill向彭博社表示，估计今年第四季度生产一枚比特币的成本为6611美元，到2018年第二季度将上升至每枚14175美元。

因此，温尼伯低廉的电费价格自然成为了吸引数字货币挖矿者的主要原因。

此外，由于矿机工作时发热严重，温尼伯偏低的气温很适合数字货币矿机散热。据统计，温尼伯年平均气温低于10摄氏度，与俄罗斯的莫斯科相当。

不过，由于数字货币挖矿需要消耗大量电能，温尼伯目前可以提供给挖矿者的适宜场所并不多。有当地数字货币领域知情者向CBC表示，如果算上潜在的挖矿耗电需求，温尼伯电力机构需要额外提供大约1900户当地家庭的用电量。

温尼伯电力机构还没有决定对电力设备升级，从而提供额外的电能供应，因为电力机构的官员们仍在怀疑数字货币兴起是不是一时的泡沫，提前升级设备可能太过草率。