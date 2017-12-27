2017年度最具代表性的五款电视 我们错过了谁？

总有人说，‘我们早就不看电视了’。

诚然，比起随时随地能拿起放下的智能手机和平板电脑，电视在不少消费者，尤其是年轻消费者的生活中显得有些无足轻重。

但在电视厂家看来，电视不止是电视，它是绝大部分消费者拥有的最大屏幕，可以带来最出色的视听效果。这是移动设备们难以替代的一大原因。

同时这也意味着谁拿下‘电视’这个巨大的窗口，便占领了这些消费者最大的智能生活入口——没错，进入 2017 年，市场上已经很难见到没有搭载智能操作系统的电视了——场面上的各厂家绝不会轻视这个已经有一定年代感的消费电子品类。

索尼 Bravia A1

赛博朋克科幻作家威廉?吉布森说：‘未来已来，只是分布不均而已。’

索尼 Bravia A1 就是这样的‘未来’。

代表未来的 OLED 显示技术、独一份的 X1 进阶版画质引擎、以及屏幕直接发声的‘银幕声场（Acoustic Surface）技术’，索尼 Bravia A1 的画质和音质在整个高端电视市场是绝对翘楚。

再加上诠释着‘SONY Design’经典设计理念的前卫犀利工业设计，索尼 Bravia A1 在强手如林的高端电视市场依然难觅对手。

LG C7P

既然是‘未来’，为什么索尼 A1 是‘不均匀地’到来？不算便宜的价格是一大原因。

同为 OLED 面板、4K、HDR 等各项前卫技术的结合体，LG C7P 的姿态更加亲民。如此之下，还有哪款电视比 LG C7P 更符合 Xbox One X 用户需求呢？

LG W7

你认为电视该有多薄？LG 说：‘2.57，毫米’。

薄如蝉翼，不只是夸张的比喻，它是现实，是电视，是 LG W7。能像壁画一样挂起来的 OLED 电视，是另一种昭示未来的样式。

三星 Q8C

‘直线属于人类，曲线属于上帝。’

犀利的直线、惊鸿一瞥的曲线…… 好在，三星 Q8C 显示出人类已经学会了驾驭曲线的秘密。QLED，在量子点技术的助力之下，即使不那么前卫的液晶面板，也可以有出色的画质表现。

夏普 LCD-70SX970A

行业巨头都尝试过 8K 分辨率工程机，第一个推出商用 8K 电视的是夏普。

什么是好的显示效果？‘清晰’是一个显而易见的标准。没什么比代表目前行业最高分辨率的‘8K’更清晰。‘8K’是代表行业的另一个未来。

尽管 8K 实用性在目前还没有得到完全体现，甚至被质疑，但作为行业第一个吃螃蟹的，夏普 LCD-70SX970A 代表 2017 年的发展趋势，毋庸置疑。

以上就是我们选出来最能代表 2017 年的五款电视产品。

都是智能电视，它们却搭载着 Android TV、Tizen、webOS 三种截然不同的操作系统；都是顶尖画质，它们却又采用着 OLED 和液晶两种发光原理大不一样的显示面板；都是高超设计，它们却阐述着‘以简驭繁’、‘薄如蝉翼’、‘曲径通幽’不同的语言。

看来，电视还是电视，其技术门槛之高远非智能手机可以比拟，它仍旧是众多老牌厂家争相炫技的战场。代表未来的显示技术和参数、昭示未来的发声原理和超越想象的工业设计……2017 年的高端智能电视市场，传统的电视巨头们依然引领着这个行业的发展方向。

当然，众口难调，选出一个让所有人都百分之百满意的榜单几乎不可能。所以，在你的心中，我们错过了哪台具备代表性的电视？