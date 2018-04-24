想要远程控制智能锁？ 这点你必须注意

智能锁与普通的机械锁相比最大的区别便是智能锁可以通过手机来进行控制，而控制距离的远近取决于智能锁所支持的连接方式。如今家用可远程控制的智能锁大多不会采用直接接入互联网的方式，而都是通过“网关”与互联网进行连接。当智能锁脱离开网关，那就和普通的电子锁没有什么区别。

智能锁通常会标配网关

智能锁的网关不仅可以让用户无论在哪都可以进行控制，而且还可以让网关成为物联网信息的中转站，比如说在被撬的时候自动打开猫眼录像，轻松实现出门的时候自动关闭室内灯光等功能。

而网关出现的原因，并不仅仅是因为与其他智能家居产品进行联动而已，更多的原因是为了续航所考虑。对于智能锁来说，Wi-Fi所需要的耗电量非常巨大，用干电池供电的话续航会极大的缩短。而且智能锁所需要的传输数据远没有Wi-Fi传输协议支持的那么多，用Wi-Fi直连的话就是大炮轰蚊子。

对于智能锁这类24小时待机，对功耗有着较高要求的电子设备来说，蓝牙和Zigbee等低功耗协议会更加适合。但是想要进行远程控制，还是需要网关通过Wi-Fi或者网线与互联网相连，还要抵御如今危机四伏的网络的攻击，重要性不言而喻。

选购可远程控制的智能锁，实际上也在选购对应的网关。而在选购之时，尽量选择与其他已经选购的智能家居相同品牌的智能锁产品，或者是相同网络协议并且可以进行联动的产品，这样一个网关就可以带动整个家庭的产品进行联动。

除此以外，网关的安装位置也很重要，除了需要在能方便插入网线和电源的地方，还要与智能锁等其他产品之间也不要有阻挡，这样才能有更加稳定的无线连接效果。