新浪科技> 家电> 智能家居 > 正文

为何智能产业刚布局 英特尔就要放弃其智能眼镜项目

为何智能产业刚布局 英特尔就要放弃其智能眼镜项目
2018年04月23日 08:25 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自万维家电网

　　当我们在谈论人工智能时，我们到底在谈论什么？

　　这的确是一个值得深思的问题。2017年可谓是点燃了人工智能的这一把火，让人工智能进入人们的日常生活中，也逐渐成为科技发展史最重要的一个阶段。

　　2018年，当人工智能技术已经走向成熟，当产品要进行迭代变革时，你又对哪些有趣的科技产生了兴趣？

　　当千万企业竞逐人工智能蓝海时，英特尔却决定不再做其智能产品智能眼镜Vaunt了。

　　英特尔放弃智能眼镜项目

　　英特尔的Vaunt眼镜，外观轻巧，其功能和Google的智能眼镜类似，都可以将信息投射到视网膜上。

　　此前，英特尔一直想要把这款眼镜商业化，但其以口头提出新概念而不落实到实际产品著称。

　　据报道，在2月份的时候，英特尔还正在为Vaunt项目寻找外部投资。由于英特尔缺乏销售眼镜的渠道，所以它更希望与合适的投资方合作。而且希望吸引一些可以带来销售渠道，设计专家的企业，而不仅仅是提供资金的企业。

　　然而过了两个多月之久，仍没有出现合适的投资方。于是英特尔在最近便决定放弃Vaunt项目。

　　AR/VR产品的未来如何？

　　说起英特尔的AR和VR 之路，应从2013年开始说起。

　　2013年，英特尔成立了一个主要发展AR技术的机构NDG；2014年，NDG又以1亿美元左右的价格购买了可穿戴设备创业公司Basis；

　　2015年，NDG再以1.75亿美元购买了智能眼镜制作商Racon。该机构还与Oakley和Tag Heuer等规模较大的可穿戴设备公司合作。

　　2017年，英特尔CEO Brian Koziannik 认为其 VR 项目虽然还处于起步阶段，但最终将会成为英特尔的关键业务。此时首款头戴式显示设备 Project Alloy被设计出，它可以通过传感器阵列，分析使用者与环境中物体的相对位置，来确定使用者的位置。

　　但是好久不长，由于合作伙伴不感兴趣，英特尔便宣布放弃了Project Alloy。虽然后来还尝试RealSense深度感应和基于WiGig的无线耳机系统，但仍逃不过失败的命运。

　　在过去的一年中，根据第三方报告的数据显示，2017年第三季高阶VR中，卖得最好的是SonyPS VR，一季出货48万台。而Oculus出货21万台排行第二，HTC Vive以16万台的出货量排名第三。

　　从数据上来看，其与智能手机的出货量相比，是远远不及的。对于消费者而言，VR头显更多只是玩家在室内消遣和娱乐的工具，其并不是需产品。

　　英特尔在AR/VR技术方面，尤其在更加能够渗入到日常生活中的产品上选择了退出，难道在人工智能潮流不断向前的时刻，代表着AR/VR已经不是下一个创新点了？

　　其实以目前的现状来看，AR/VR市场的确显得有点鸡肋，大家也不是像需要手机一样，天天都可以抱着它玩，市场占有率逐渐下降。但是，其在技术上的应用，的确能够带给大家更多不一样的东西，尤其是泛娱乐时代，游戏产业链蒸蒸日上的时候，也许是一个不错的机会。

　　当然，也许在5G来临的时候，其还有更多的用处呢。凡事不能太尽，AR/VR产品的未来如何，还当谨慎观察！

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有