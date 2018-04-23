为何智能产业刚布局 英特尔就要放弃其智能眼镜项目

本文来自万维家电网

当我们在谈论人工智能时，我们到底在谈论什么？

这的确是一个值得深思的问题。2017年可谓是点燃了人工智能的这一把火，让人工智能进入人们的日常生活中，也逐渐成为科技发展史最重要的一个阶段。

2018年，当人工智能技术已经走向成熟，当产品要进行迭代变革时，你又对哪些有趣的科技产生了兴趣？

当千万企业竞逐人工智能蓝海时，英特尔却决定不再做其智能产品智能眼镜Vaunt了。

英特尔放弃智能眼镜项目

英特尔的Vaunt眼镜，外观轻巧，其功能和Google的智能眼镜类似，都可以将信息投射到视网膜上。

此前，英特尔一直想要把这款眼镜商业化，但其以口头提出新概念而不落实到实际产品著称。

据报道，在2月份的时候，英特尔还正在为Vaunt项目寻找外部投资。由于英特尔缺乏销售眼镜的渠道，所以它更希望与合适的投资方合作。而且希望吸引一些可以带来销售渠道，设计专家的企业，而不仅仅是提供资金的企业。

然而过了两个多月之久，仍没有出现合适的投资方。于是英特尔在最近便决定放弃Vaunt项目。

AR/VR产品的未来如何？

说起英特尔的AR和VR 之路，应从2013年开始说起。

2013年，英特尔成立了一个主要发展AR技术的机构NDG；2014年，NDG又以1亿美元左右的价格购买了可穿戴设备创业公司Basis；

2015年，NDG再以1.75亿美元购买了智能眼镜制作商Racon。该机构还与Oakley和Tag Heuer等规模较大的可穿戴设备公司合作。

2017年，英特尔CEO Brian Koziannik 认为其 VR 项目虽然还处于起步阶段，但最终将会成为英特尔的关键业务。此时首款头戴式显示设备 Project Alloy被设计出，它可以通过传感器阵列，分析使用者与环境中物体的相对位置，来确定使用者的位置。

但是好久不长，由于合作伙伴不感兴趣，英特尔便宣布放弃了Project Alloy。虽然后来还尝试RealSense深度感应和基于WiGig的无线耳机系统，但仍逃不过失败的命运。

在过去的一年中，根据第三方报告的数据显示，2017年第三季高阶VR中，卖得最好的是SonyPS VR，一季出货48万台。而Oculus出货21万台排行第二，HTC Vive以16万台的出货量排名第三。

从数据上来看，其与智能手机的出货量相比，是远远不及的。对于消费者而言，VR头显更多只是玩家在室内消遣和娱乐的工具，其并不是需产品。

英特尔在AR/VR技术方面，尤其在更加能够渗入到日常生活中的产品上选择了退出，难道在人工智能潮流不断向前的时刻，代表着AR/VR已经不是下一个创新点了？

其实以目前的现状来看，AR/VR市场的确显得有点鸡肋，大家也不是像需要手机一样，天天都可以抱着它玩，市场占有率逐渐下降。但是，其在技术上的应用，的确能够带给大家更多不一样的东西，尤其是泛娱乐时代，游戏产业链蒸蒸日上的时候，也许是一个不错的机会。

当然，也许在5G来临的时候，其还有更多的用处呢。凡事不能太尽，AR/VR产品的未来如何，还当谨慎观察！