孤岛打破后 智能家电个人隐私安全或成最大难题

本文来自中国家电网

任何一个行业，风口一旦形成，参与者就会一窝蜂涌入，比如智能家电。

不夸张的说，所有的东西好像都在往智能化的方向发展。传统的家电也好，新型的家电也罢，甚至是一些以前和家电毫无关系的家具和家用品，也开始往智能化上靠拢。

根据身体姿势调节软硬度的床垫；能冰镇啤酒又能播放音乐的茶几；可测量体重、体脂率、尿液状况的坐便器；可自行启动包括照明、窗帘、电视、空调等一系列家居单品的门锁；边看节目边在屏幕上淘宝购物的电视；能听懂人指令的冰箱；会自动“辨认”食材实现一键烹饪的烤箱；能够自己规划清洁路线的扫地机器人……

关于智能产品，如果百度的话，估计一天也数不过来。在百花齐放的人工智能产品背后，有着巨大的消费大数据作为支撑。据前瞻产业研究院《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资报告》的数据，预计到2018年，中国智能家居市场规模将达到1800亿元，到2020年将达到3576亿元。

从单品作战过渡到“全屋智能互联”，从APP操控到被语音识别、人脸识别等等AI技术所取代，智能家居市场正走在从概念到落地的路上。

市场向好，资本追捧，让身处于成长期临界点的智能家居市场大热。今年3月份，中国家用电器协会发布《智能家电云云互联互通标准》，最为消费者诟病的智能家电孤岛也成功被打破。

最美好的生活便是：当你从公司回到家来到住户门前，将通过指纹辨识机，门禁系统随即解除。回家进门之后，室内智慧温湿度系统会从自动待机状态切换到之前设定的X型偏好模式，整个房间新风系统也能够根据室内空间的各项传感器，自动调整新风量。接着，墙上的智能pad控制面板随即亮起，灯光、音乐立刻依喜好转换，窗帘也自动起来。家人语音留言、物业中心的新疆苹果团购通知、处理送洗衣物等等也能在此获得。还有更加意想不到的地方，当你站在浴室魔镜前， 想了解自己身体目前的体重、BMI、体脂等生理状况，脚下体脂测量模块会将所测的数据传输主控计算机……

随着云云互联走向深入，以上这些智能场景将会离我们越来越近。下一步，我们要面对的将是隐私安全问题。

美国《连线》杂志曾经刊登一篇关于智能家居安全隐忧的文章，其中有这样一段描述，或许未来也会成为现实：“凌晨四点，我被枕头中倾泻而出的老调回响贝斯声吵醒了……我从来不听回响贝斯，事实上这整个音乐种类都被我放在禁止播放的名单里。你瞧，我的家又中病毒了。”

事实上，这样的情景已经发生在现实生活中。远程可遥控的摄像头已经走进了很多人的家中，成为照看宠物或者安保的重要工具。但这个方便且不昂贵的摄像头，也会带来一些意外的麻烦。比如，中央电视台曾经曝光，只需要花不到两百块钱，就可以买到一个扫描App，可以轻易破解用户家的IP地址，侵入智能摄像头进行远程遥控。而这对个人隐私是极大的侵犯。

除了摄像头，其他的智能家居设备也同样存在安全隐患。

两年前，白帽黑客曾发现某款智能冰箱的安全漏洞，通过其拦截冰箱与用户谷歌日历之间的通讯内容，窃取账户。同年在拉斯维加斯举行的DEF CON黑客大会上，安全研究人员和白帽黑客们共发现25个存在漏洞的智能产品，包括厨房秤、咖啡机、无线摄像头、智能门锁、智能Hub等。

另据《2017年度互联网安全报告》显示，2017年曝光了大量利用家庭和工作场所中成千上万的存在安全漏洞的物联网设备生成流量而发起的大型DDoS攻击，这种情况在2018年或将继续。不仅如此，专业的网络罪犯未来还可能利用不断增长的昂贵的互联家庭设备，攻击更多的目标。而普通用户一般意识不到智能电视、智能玩具和其他智能设备所面临的威胁，使之成为网络罪犯的主要攻击目标。

网上有一段言论，可以引起大家思考，“你可以说我老古板，比起让一个陌生人能轻松打开我家大门，我宁可在外出时去斟酌那些生活中的不确定性与不便。”

在这个互联网时代，我们得承认，每个人都在“裸奔”着，我们不能因噎废食，为了安全便阻碍技术的发展，也不应一昧的发展技术而忽略安全。古人说得好：“自古不谋万世者，不足谋一时； 不谋全局者，不足谋一域。” 没有隐私安全的便捷性，只能是互联网“饮鸩止渴”。对于整个行业来说，如何把握好这个平衡，是一件值得慎重思考的事儿。