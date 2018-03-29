物联网大潮下智能门锁 它要靠什么才能火起来？

AWE的热潮刚过去，而我们能从这届展会中嗅探一些家电行业发展的趋势方向——物联网IoT和人工智能AI。无可争议，物联网和人工智能已经成为科技行业热点，而智能家居在物联网不断发展的前提下，其实际距离我们已经不是遥不可及，至少我们身边或多或少可以感受到一些“智能”的存在。

智能门锁作为智能家居、智能安防领域领域当中发展比较快的单品，也逐渐在物联网下实现了进化。

智能门锁在物联网时代，它已经不仅仅拥有指纹解锁、密码解锁这些功能，而是作为家庭联网入口或者重要的一个节点而存在。在拥有连接能力后，智能门锁能做得会变得更多，也会有更多的创新应用。除了保障家居安全外，它还能够为用户带来舒适便捷的家居体验。

在这个物联网大趋势下，智能门锁大有爆发之势，不过如果只是添加一些“伪智能”的功能，其远远是不够的，要想真正火起来还差了不少的基础和条件。

智能门锁进入爆发期

我们先来看一组数据，目前我国锁具行业的总产值大约在600亿元以上，而当中智能门锁行业的总产值在2016年已经超过60亿元。中国目前约有6亿扇大门，假如一个锁的寿命10年左右，每年将会有超过5000万的锁需要更换，而有数据显示智能门锁的中国市场渗透率不足3%。

作为对比，欧美和日韩地区的市场渗透率已经达到50%和80%。中国约有14亿人口，4亿家庭，而有接近97%的家庭将会有更换智能门锁的需求，这将会是一个很巨大的市场。

根据市场调研机构预测，从2016年开始，以生物识别和联网为主的智能门锁能够达到300万把左右，而进入2017年市场规模至少会有两倍增长，有望达到600-700万把。预测到2020年，整个智能门锁的规模会达到6000万把以上。

不可否认地，2017年整个门锁圈子似乎已经进入了智能门锁的爆发和繁荣期。

当中有几个明显的特征，第一就是智能门锁销量已经超过400万把，而行业产值也突破了百亿的大关；第二便是智能门锁的品牌大幅扩张，市场上做智能门锁的厂商已经将近2000家；第三便是智能门锁市场已经进入了资本市场，当中有很多门锁创业公司获得各种融资。

相信有很多人都有印象，有很多智能门锁产品在我们日常的各种平台发起了各种众筹，以云丁科技Loock Touch和ORVIBO欧瑞博T1为例，他们的众筹金额都突破了1000万元。

在一系列众筹下，市场上已经有10多家创业公司加入，而家电的传统企业海尔、美的、TCL等都已经开始布局，而安防的品牌，如大华、海康，IT中的联想、紫光等也逐步加入，最后互联网企业也开始踏足这个战场。

消费者热情被点燃

随着物联网智能等概念越来越深入人心，智能门锁这一单品也被很多消费者所知道。有调查显示，85%以上的消费者听说过智能门锁，而70%以上年轻消费者愿意尝试使用智能门锁。可以预见，随着80、90后一波新房装修袭来，使用智能门锁也将会变得顺理成章。

智能门锁与传统机械锁的区别主要在用户识别、安全、管理性方面，前者会更具智能化。目前我们国内市场销售的主要有机械锁、感应锁、密码锁、指纹锁等几种门锁，每个产品的功能原理和技术运用都一定的差异。

目前消费者用得最多的还是普通机械锁，感应锁和密码锁经常应用在商务和公众空间，酒店房间用的门卡锁就是感应锁，而不少企业公司选择了密码锁来进行门控管理。

智能门锁应该在充分保证安全的基础上，与其他安防产品成立一整套安防系统，并且接入更多的家庭智能应用场景，而现在看来，企业、公众空间、酒店等B端市场条件已经成熟，可以构建基于智能门锁等的智能场景，消费者的C端市场相关配套进入完善阶段，更多的智能场景也慢慢成熟。

繁荣背后的暗涌

在门锁的发展史上，除了工艺技术的进化和产业的升级，实际门锁在产品形态上和基础的需求上并没有革命性的变化。利用物联网IoT和人工智能AI的契机，门锁产业也迎来了一次变革的机会。可是在一片繁荣的智能门锁市场背后，实际还是有很多令人担忧的问题。

市场进入混战阶段，虽然每年的出货量预计到达400万+套，可是我们再看看这个行业，有着2000多个厂商，这市场的竞争激烈程度依然很大。大部分厂家年销售实际并没有到达1万套。虽然这个行业在一片叫好中发展，可是初期发展依旧是很残酷。

整个智能门锁行业实际融资获投资并不多，缺乏一些资本的运作也会限制这个行业的快速发展，而门锁行业依旧拥有一些传统基因，它基本是由上游供应商、代工制造商和渠道分发商组成，当中缺少一些平台应用开发提供服务商，而智能门锁当中的智能便需要这类公司的切入。

智能门锁行业当下的繁荣实际还处于一个很初级的阶段，亟待有一些引领行业的产品出现，指明风向标。

真正的智能门锁应该是怎样的？

门锁对于很多人来说，它一直以来只是一个很简单的五金配件，并没有太多的焦点。可是来到智能化的今天天，智能门锁已经开始有品牌的属性，同时也加入更多便捷方便的功能，而如何才能称为智能门锁，这可能很多人心里面并没有一个准确的概念。

我们认为门锁要智能起来，首先需要具备安全的基础属性，继而是智能连接、数据处理、生物识别等功能，最后还需要有依托物联网、大数据分析的智能应用场景。

现在大部分门锁只是具备前面两种能力，谈到智能应用场景，这确实并不是某企业或者某几个企业便可以推动的，这需要平台供应商、行业服务商、终端厂商共同推进的。

有很多会有疑问，为什么智能门锁会在这一两年火起来，其实单单就安全功能来说，一个C级锁芯的普通锁和C级锁芯的并不会有很大的区别，而他们的差别在于智能化程度。当然智能门锁的安全是最基础的属性，如果连安全都做不好，那便不需要谈论后面的智能。

“现在锁芯的五金设计在业内还是有一定的技术壁垒”，一位智能门锁企业的人员聊到。

不过门锁行业已经发展很久远，技术壁垒必然会有的，可是现在已经对于关乎到安全的锁芯已经有一定的行业规范，因此安全这一消费者其实并不需要过度担心。

虽然安全依然是智能门锁最基础的需求，就像手机上的通话一样，但是围绕门锁而做的改进和功能增加已经不再是围绕安全了，消费者对于门锁有着更多样的需求，首要想到的必然会是便捷需求和便捷的体验。互联网的发展，技术的升级已经可以令门锁和手机一样，具备联网的硬件去满足消费者的需求，例如快捷开门等。

除了我们所想到最基本的门锁便捷开关门需求外，还会有一个场景也是我们常遇到的：家人、朋友、保安、保洁阿姨、快递小哥等各种类型的开锁需求，同时如酒店、公寓、出租屋等场景不同的权限分配。这些需要满足不同用户和不同权限的需求，这对于智能门锁来说也是一个最重要的功能开发。

有了智能功能的加持，有了便捷、识别、交互的特性，随后我们便需要进入到生态、场景，而这更多需要软硬件配合和物联网的驱动。智能门锁的定义取决于便捷功能、交互识别和安全的升级，同时也要求数据分析处理能力、软硬系统协作和智能场景应用，这些才是构成智能门锁应有的要素。

近年来伴随智能家居智能安防的发展，智能门锁已经不再仅仅在于生物识别的指纹解锁、密码解锁等一些基本功能上，而是有进入作为智能家庭入口的角色，除了有着安全护卫的功能，也可以令我们生活更方便舒适。

谁最有机会崛起？

前面已经提到，智能门锁的行业蓬勃发展，传统锁具厂商、新兴创业公司、安防巨头及通信、家电厂商都纷纷涉足。那么这些参与者里面，谁最机会在这一波门锁智能大潮里面崛起？那么我们一开始需要先清楚某些关键条件。

本质上，智能门锁的发展趋势和商业逻辑实际与手机发展是有相似之处，主导者必然拥有平台和软件平台，同时也有一定的计算分析和联网能力，这是一般的门锁制造商所不具备的，同时最重要的还是场景应用服务，这些都是市场颠覆与崛起的必须。我们反观传统的厂商，他们只会继续在自己潜心研究的五金物理结构等方面下功夫。

智能门锁不可否认必然是物联网的一个重要场景角色，那么对研究便捷、识别、交互和系统创新的更在行的新兴创业互联网公司必然会比其他传统的公司更容易捉住智能门锁这个发展机会。

同时以智能门锁硬件驱动场景应用和服务的公司也有利于推动智能门锁的真正智能化，可以预测接下来的智能门锁迭代必然会以软件系统提升、场景应用丰富和优秀的工业设计为主，而具有互联网基因的新兴公司有这方面的优势。

现在市场上已经有很多新兴创业公司进入智能门锁这个行业，例如ORVIBO欧瑞博、云丁科技、优点科技等。ORVIBO欧瑞博是系统级家居的打造者，构建智能家居入口；云丁科技初期专注智能家居安全解决方案，继而在鹿客等产品上优化智能门锁的软件能力；优点科技同样以智能门锁为入口，打造系统级平台化的智能安防家居场景。

它们虽然走的发展路子会有一些不一样，但是不外乎都是往系统级场景平台等方向发展，有着异曲同工之妙。

总结

智能门锁行业的快速发展下，背后有着不少的隐忧，同时行业也亟待引领者的出现，而在这一条道路上，不论是传统企业还是新兴创业互联网企业，智能门锁如何发展下去还是充满未知，不过如何让智能门锁真正智能，这或许是我们现在需要思考的核心所在。