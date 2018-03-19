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Keep发布智能跑步机K1：售价2000主打社交

Keep发布智能跑步机K1：售价2000主打社交
2018年03月19日 15:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月19日下午消息，曾入选苹果App Store年度精选应用的Keep今日下午在北京召开发布会，正式推出了旗下首款硬件产品K1智能跑步机，售价1999元。除了较为低廉的价格，这款产品主打与Keep App链接，从而实现跑步指导和社交的功能。

　　在外观方面，Keep K1采用极简设计，与传统跑步机相比K1的机身整体更纤薄，正面操作台仅8cm厚，产品支持可拆卸扶手。

　　操作面板方面，K1采用了一颗OLED显示屏旋钮，通过这个旋钮可一键空气启停、调节速度。旋钮上方有一个Lightning接口，可插上iPhone、iPad配合Keep App使用。

　　硬件配置方面，Keep K1采用52cm宽的跑带，最高支持15km/h的配速。最高速度运转下，噪音为60dB。

　　此外产品通过了德国DIERS三位脊柱及姿势评估系统和比利时Footscan足底压力分布系统测试，官方表示K1的缓震性和稳定性均符合国际专业跑鞋评价标准。

　　软件方面，K1主打运动指导和社交。Keep制作了KK成长体系、个人任务系统、在线多人挑战和真实路线跑四项功能。KK成长体系中，KK教练可在运动中给予用户指导。其他功能可让用户通过App进行卡打，分享运动数据。

　　跑步过程中，得益于Keep积累的跑步大数据，K1可以根据课程编排自动调节跑速、语音指导跑步姿势。运动结束后产品还能分析跑步效果，记录跑步数据。

　　发布会上Keep还推出了KeepKit平台，即Keep的底层软件平台，K1为接入该平台的首款产品，官方表示未来还有更多智能运动产品登录这一平台。

　　此外，Keep还推出了Keepland线下运动空间和KeepUp运动潮流品牌服装。Keepland首家门店将于3月21日正式对外营业，店内将以Keep屏体啊为基础，提供Keep品牌健身硬件产品和其他服务。（中奇）

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