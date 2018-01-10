长虹发布三色4K激光影院：比单色投影色域提升60%

长虹 CHiQ激光影院C7TU

新浪科技讯 北京时间1月10日上午消息，今天长虹在CES上发布了全球首款家用三色4K激光影院——长虹CHiQ激光影院C7TU。

受限于寿命、亮度和成本等问题，目前市场中的激光电视主要为单色激光技术。

据长虹激光显示科技公司总经理陈宁介绍，三色激光显示采用红、绿、蓝三色激光光源，较之单色激光+荧光粉的色域空间提升60%，较双色激光+荧光粉的色域空间提升了30%，呈现画面的亮度更高、色彩饱和度提升、色彩还原度更准确，相比传统投影灯泡光源的使用寿命更长。今天发布的C7TU，色域覆盖率达到180% NTSC。

C7TU还采用了多芯片集成精密封装技术，缩小光学组件与半导体显示器件的距离，提升光源耦合效率，减少光引擎体积，并应用X-plate的三色精密合光技术，在提升亮度的同时，实现产品体积小型化、轻便化，更适合家庭使用。

画质提升方面，长虹应用了独家的多梯次、动静结合式消散斑技术，使得激光这种强相干性光源容易出现的散斑对比度降至2%，显示画面更精细。

在人工智能方面，长虹CHiQ激光影院C7TU也搭载了Q5K的声纹识别，支持不同家庭成员的声音识别，从而推荐更适合的搜索结果。

长虹电视的人工智能系统AI Center也可连接联盟中的不同家电设备。软件方面，长虹提供手机端、电视端的“智慧管家”应用App进行操控。在硬件短目前联网设备品类已包含智能电视、空调、冰箱等大型家电，智能插座、智能开关等远程控制设备，家庭安防、环境监测等相关传感器设备，以及门锁、猫眼、窗帘等相关小智能设备。（中奇）

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。