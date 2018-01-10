创维发布自主研发AI画质芯片：搭载三项画质优化技术

新浪科技讯 北京时间1月10日上午消息，今天创维在美国CES展上发布了搭载自主研发AI画质芯片的OLED电视新品。

AI画质芯片，包括“精密平滑处理”、“动态目标重塑”、“超级4K增补”等画质增强技术。据创维介绍，这款画质芯片通过AI技术对图像对象进行搜索、识别和重构，从而精准地提升图像画质，还原高品质影像。

展馆现场图

精密平滑处理技术：采用大倍率色深度补偿及根据视频压缩中不同区域色准度的丢失情况来对视频色度进行自适应实时动态调整补偿，可解决图像色彩失真产生的色带现象，色彩显示平滑连续。

动态目标重塑技术：通过实时分析对比物体在运动过程中与周围其它物体和环境的频谱，分离出实际物体与背景噪声，并根据物体在时域范围内不同空域位置的形态来判别实际物体细节，进而精准地消除噪声和重构物体细节，可解决视频中噪声较大的物体运动时产生的细节丢失和拖尾现象。

超级4K增补技术：采用机器学习的方式，针对视频中局部范围内的结构特性进行算法训练，重塑视频中不存在细节特征，并可根据训练样本改善物体结构边缘的精细锐利程度，改善传统算法在大倍率放大时普遍存在的物体边缘动态锯齿化问题，实现2K转4K等分辨率提升。

创维方面还表示，计划在2018年推出搭载杜比全景声沉浸式音频的电视新品，并将采用JBL定制音箱。（中奇）

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。