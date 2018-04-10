戴森发布新代Pure Cool无叶净化风扇 首次加入了屏幕

新浪科技讯 4月10日下午消息，今天戴森在北京召开新品发布会，正式在国内市场推出了新一代Pure Cool无叶净化风扇。产品外观最大的差别在于，首次在风扇机身加入了液晶显示屏。

这块显示屏可实时显示PM 2.5数值、PM 10数值、甲醛等可挥发碳氧化污染物数值、氮氧化污染物数值、温度、湿度、滤网寿命等信息。

此外另一个外观上的主要差别在于，出风管道的出风口从内环底部移至了最外侧。此外，还在出风管道外围增加了一圈出风口。这样设计的意义在于冬天气温较低时可以净化空气的同时不减少体感温度。

结构上的差异在于上部出风管道不再可拆卸，所以滤网就设计成了前后两片。滤网方面，HEPA总面积增加了73%，活性炭增加了3倍。同时两种滤网独立设计，可单独更换。

在传感器方面，除了保留上一代的激光粉尘传感器用于测量空气中颗粒物浓度外，还加入了测量甲醛、氮氧化物的TVOC传感器和温湿度传感器。

此外为了加速空气的流动，新的Pure Cool可以旋转350度，基本可覆盖家庭所有角落。

总的来说，之前的Pure Cool产品像是给一个无叶风扇加入了空气净化功能。而新的一代则更像是制造空气净化器的同时，保留了风扇的功能。（中奇）