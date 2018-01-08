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三星展示146英寸模块化电视 它的名字叫做“墙”

三星展示146英寸模块化电视 它的名字叫做“墙”
2018年01月08日 12:03 新浪数码
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　　新浪数码讯 1月8日上午消息，三星在CES2018展会前夕展示了一款名为“The Wall”（墙）的电视，该电视有146英寸，并采用模块化设计。三星宣称，The Wall是“世界上第一台模块化电视”。

三星146英寸的电视三星146英寸的电视

　　The Wall采用了MicroLED技术，它和OLED类似，每个微型LED都能自发光。这意味着这款屏幕不需要背光，能够保留更深沉的黑色和丰富的色彩。同时，The Wall的亮度可以达到2000尼特，比任何LED液晶屏幕都要高。The Wall的屏幕大小为146英寸，不过三星暂未公布该电视的分辨率。

　　这款巨型电视一个有意思的功能是可模块化。三星表示，这样的设计能让用户根据自己的需求调整电视的大小。目前，三星并未透露模块化的更多细节，只是说模块化的屏幕可以用于制作墙壁大小的显示屏，或是让消费者根据自己房间的大小调整电视尺寸。

　　目前，The Wall还处于概念阶段，不过三星已经有了明确的商业计划。今年春天，三星将揭露更多相关信息。无论The Wall采用哪种形式亮相，最终的价格一定十分昂贵，毕竟这是一款定位高端的家庭影院设备。（苏航）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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