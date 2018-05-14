格力电器大股东欲购长园集团涉足汽车业

格力电器董事长董明珠

■本报记者 贾 丽

一则公告，再次让格力的父子之争浮出水面。

近日，长园集团发布公告称，格力集团拟向公司全体股东发起部分要约，本次要约收购不以终止公司上市地位为目的。

不过，格力集团旗下上市公司——格力电器很快作出反应，与此事撇清关系。其董秘对外发声称：“（此次收购）是集团层面的动作，与上市公司无关。”

一位格力电器证券部内部人士对《证券日报》记者表示：“这次收购，我们也是通过公告才知道的，整件事都是格力集团方面在操作，我们并没有参与。”

不过，值得注意的是，此次格力集团看中的长园集团近年来在电动汽车智能装备制造领域不断扩张，而这也是格力电器目前扩展的主力方向，是其多元化的重点布局之一。

业内人士认为：“格力集团如若将长园集团股份收入囊中，其或有意涉足新能源和智能装备业务。而格力集团要进入的新领域与其子公司新布局的领域完全重合。”

格力集团如若要涉足新能源汽车，为何不将其放在已经在这些领域有所布局的格力电器？为何明明知道格力电器已开展了这些业务，还要进入这一领域？格力集团对长园集团的介入，是有意控股还只是参股，是否会引发长园集团控股权的变动？对于格力集团的动作，外界揣测纷纷。

为何偏偏是新能源汽车？

此次格力集团看上的长园集团，旗下有电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块。2017年，长园集团共实现主营业务收入73.6亿元，其中，这三大业务板块分别占比27.67%、33.02%和39.31%。

资料显示，长园集团旗下有四家子公司均在电动汽车相关材料业务上有所涉足，主要产品包括锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池湿法隔膜产品等；其子公司长园深瑞的产品覆盖了电动汽车充电系统、电动汽车充电桩和储能系统。

家电业观察家刘步尘认为：“虽然此次收购，格力集团并未完全表明是否会控股长园集团，但很可能凭借此次要约收购布局新能源汽车产业链。”

公开资料显示，格力集团旗下共有电器业、工业和房地产业这三大业务板块。

而格力集团原有地产业务的承载平台——格力地产，早在几年前就已被格力集团剥离出去，目前格力集团旗下仅有电器业、小部分工业和旅游业。

有数据显示，格力集团去年营收约为1500亿元，格力电器的营收为1482亿元。也就是说，格力电器为格力集团贡献了大部分营收。

“除去格力电器之外，目前格力集团基本就是一个控股公司，没有实质性业务，而其也需要迅速开展新业务，降低对格力电器的依赖。”一位接近格力集团人士透露。

同时，长园集团方面给出的信息，也透露出格力集团对新能源业务的兴趣。长园集团董秘倪昭华对外表示，格力集团要约收购长园集团，是因为看好公司三大业务板块。对于双方是否会共同联手涉足汽车产业链，其并未正面回应。

新一轮较量？

实际上，近年来，格力集团旗下子公司格力电器也在大力布局新能源汽车产业链中的汽车空调、储能装备等相关产品。

格力电器此前曾有意收购珠海银隆，但却无疾而终。不过，其还是与珠海银隆签订了大单，一同牵手进入了新能源汽车领域，且格力电器董事长董明珠还自掏腰包投资了珠海银隆。

据悉，珠海银隆主营业务以锂电池材料为核心，拓展到锂电池、电动汽车动力总成、整车制造、智能电网储能系统的研发、生产、销售等上下游环节。

虽然格力电器方面表示，此次收购是集团层面全权操作的，与格力电器无关。但格力集团看中的长园集团涉猎的业务，与格力电器过去几年在新业务领域上的布局几乎全数重叠。

“格力集团拟要涉足的新领域与其子公司的新布局是完全重合的。母公司和子公司在做同样一件事，这或将引发新一轮父子之争。如若格力集团对长园集团收购成功，甚至对其控股，那么还将引发同业竞争。”刘步尘认为。

业内人士猜测，此次格力集团对长园集团的收购意味深长，或与其对格力电器的控制权有关，也与格力电器即将迎来的新一轮换届选举有关。

已悄然部署？

目前格力电器在人事架构的调整上也迎来了关键时期。格力电器本届董事会将于这个月的月底届满，董事会成员会否迎来一轮调整，董明珠又能否连任格力电器董事长，都引发业界热议。

不过，格力集团近年来在人事上动作频频，或在传递某种信号。2016年10月份，63岁的董明珠被免去格力集团董事长、总裁、法人代表职务，由珠海市金湾区常务副区长、市航空产业园管委会副主任周乐伟接任。2017年8月份，珠海市委在格力电器首次设立党组织，委派科技和工业信息化局副局长、党组成员李绪鹏任珠海格力集团党委副书记、格力电器党委书记。这一系列动作，被外界解读为珠海市正在加强对格力电器的控制力。

同时，值得注意的是，在格力电器刚刚发布的2017年年报中，执行总裁黄辉的职务却变为常务副总裁，这引起了外界的诸多猜测。去年8月份，在董明珠提名之下，黄辉由常务副总裁升任执行总裁。同时其还是格力电器的董事、总工程师，被业界看作是董明珠的接班人。

不过，据上述接近格力集团人士透露，“目前来看，董明珠连任格力电器董事长的可能性很大。这意味着这一次格力电器改选，周乐伟依旧是没有机会的。而格力集团目前需要尽快在格力电器尚未有成绩的新业务上有所建树，建立周乐伟的影响力。”