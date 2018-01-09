海信集团总裁刘洪新在CES展上发表演讲

海信CES继续发力激光电视：彩电业的亮丽之光来自中国 新浪数码讯，中国知名家电厂商海信今日在美国拉斯维加斯召开发布会，在CES展会上推出电视新品。

海信集团总裁刘洪新在发布会开场做了主题为《彩电业的亮丽之光来自中国》的演讲。在这篇演讲中，刘洪新从激光电视品类谈起，正是这个品类，让海信抓住了机遇，不仅帮海信占领了60%的中国国内85吋及以上超大屏幕电视市场份额，更满足了电视升级换代需求。

在这次CES展上，海信依旧聚焦激光电视产品，一口气展出了80吋、88吋、100吋、150吋系列产品。同时，刘洪新也透露，3月份，海信还将推出全球最大的300吋激光影院。 海信坚信，未来三年，激光电视将是电视产品中增速最高的品类，海信也将站在世界市场更高的起点上。

附，刘洪新全文《彩电业的亮丽之光来自中国》

尊敬的各位来宾、媒体朋友们： 大家下午好。

这是我第二次在这里做简短发言：去年的这个时刻，我谈的是激光电视，今年我仍然谈激光电视。我们认为：激光电视真的是中国海信在世界电视史上一次创造性的自我“革命”。 从2014年CES开始，4年来，围绕激光电视我们始终不断地推陈出新：从100吋1080P到100吋4K，到100吋双色4K；从88吋4K到更小的80吋4K，到更大的150吋4K……如此快速的迭代是海信人在技术研发以及产业链上的持续投入和辛勤开垦的结果。

纵览电视市场，55吋及以上尺寸产品已经成为消费主流，在中国，这一尺寸段销售额占比接近七成，IHS Markit数据显示，虽然彩电市场整体疲软，但75吋以上的超大屏幕、超高清电视却一枝独秀快速增长。正是把握了这一潮流，海信电视平均出货尺寸已居全球前列。

从这个意义上讲，激光电视生逢其时，它不仅帮助海信占领了60%的中国国内85吋及以上超大屏幕电视市场份额，更满足了电视升级换代、屏幕快速趋大的用户需求。正因如此：过去一年，仅中国市场，就出现了将近10家激光电视企业。这恰恰是我们所希望和努力的结果：百花齐放才是春！

“越来越大”成为过去一年电视市场的主题，也成为今年CES行业的共识。所以，本次展会，我们仍然高举激光电视大旗，一口气展出80吋、88吋、100吋、150吋系列产品。3月份，我们还将在中国上海推出全球最大的300吋激光影院。 十年，我们心无旁骛，终究看到了激光技术真正承担起了电视产业技术变革的历史使命，成为撬动彩电市场消费升级的“武器”，真正满足了全球用户更新换代的刚性需求。

激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后，人类的又一重大发明，被称为“最锋利的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。而这道用于电视上的“光”，正由海信发出，穿透技术升级的屏障、逾越消费升级的“门槛”，把美丽的大画面带给中国和世界的每一个家庭，变成璀璨亮丽的一道“风景”。

去年10月24日，海信100吋4K激光电视在纽约曼哈顿的Harman Kardon 全球旗舰店开售，带着“下一代电视”的光环，走入了世界市场的中心。 我很高兴与各位分享：去年12月29日，我们的服务人员把一台80吋海信激光电视送往中国成都偏远的山村，这意味着，激光电视的市场增长正在加速，整个市场已处于爆发的“临界点”。

我坚信：一个由激光电视主导的电视更新换代时代已经悄然开启。 星星之火，可以燎原。在经历了最初单兵突进的孤独后，我们深深感受到了市场的热情和鼓舞。2018年，海信将在中国大中城市建成100家激光电视体验旗舰店，通过渠道商将“蛋糕”直接端到用户面前。

我们相信，随着美国专业市场的开发，全球同享激光电视“盛宴”不会只是猜想。 我们相信，未来三年，激光电视将是电视产品中增速最高的品类，海信也将站在世界市场更高的起点上。 这一次，电视的突破将真的来自中国。 请大家关注中国、关注海信！ 谢谢！