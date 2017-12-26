没有最霉，只有更霉！细数2017失意家电品牌

本文来自中国家电网 作者：陈晶

这是最好的时代，也是最坏的时代。2017年，一些家电企业在惊心动魄的行情中继续向前，一些却差点触礁沉船。套用托翁的一句话，幸福企业的心情可能都一样，但失意的企业却各有各的缘由。他们或上演管理层内讧的闹剧，或深陷内幕交易的丑闻，或步入艰难转型的泥潭……

接下来，看看他们的故事。

乐视败局：步子太快 “扯着蛋”

2017年最失落的企业非乐视莫属。欠薪裁员、资产冻结、员工持股瞬间“清零”、叫卖总部大楼、富豪一夕变“老赖”……从“冬天里的一把火”刹那间变调为凛冽寒风中的雪上加霜。

早前，贾跃亭对媒体说，乐视太激进了，“生态战略是对的，但节奏完全错误，应该循序渐进”，“如果电视做成了，再做手机，或者电视做成了，不做手机了，再做汽车，那就不会像现在这样。乐视电视用了三年时间，成为行业老大，但没有把这种势能转化为强大的竞争基础，而是把资源都分散了。”

的确，原有领域根基未稳，很容易遭到对手的攻击和侵蚀，而这个时候，乐视选择了打造手机、汽车等新平台，成功的可能性微乎其微。另外，想对那些受到连累的员工说一句，资本市场本身就是一大赌轮，今天你坐桩，明天他掷骰，大家玩的就是零和游戏，有笑的，就会有哭的，不可能只闻新人笑不见旧人哭。

看尚：扯下遮羞布 面临下课危机

拥有显赫国资背景的互联网电视品牌看尚陷入经营困难。早前，有看尚员工在网上爆料，“看尚扯下遮羞布”、“强迫员工离职还不给工资”、“对近亿供应商欠款不闻不问”等问题，公司混乱情况可见一斑。如今，据爆料已过去几个月，根据内部人士消息，看尚的经营情况仍然未见好转，公司仍然深陷泥淖之中。

看尚目前的“遭遇”并不是个案，而是整个互联网电视市场的缩影，依靠内容补贴硬件，虽然看起来很美，却逃不过亏损的现实。缺乏有效供应链、产品制造能力几乎为零、信任危机造成恶性循环、内容同质化严重。。。。。。互联网电视没能引来行业持续变革，自身反倒陷入了生存危机。

新飞：管理层更迭频繁 公司战略飘忽不定

11月1日，河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司、河南新飞家电有限公司（上述3家公司以下简称新飞）联合发布一份重整说明，表示“迫于资金链压力，公司目前唯有停止生产活动”，且已经在2017年10月31日向河南新乡市中级人民法院递交了重整申请。

产业环境的变革、市场态势的演变、商业形态的变迁、产品格局的切换、竞争格局的转移等等都给身处其中的企业带来了不尽相同的困扰和压力。不过，这都是只是外部条件，新飞在当下出现的困境，充分验证了堡垒是被内部攻破的这一至理名言。引入外资后，外资决策层对中国市场不了解，简单粗暴地投入巨资，与其他品牌拼广告、拼代言，结果导致产品没有根据市场需求升级，从而在中国白色家电爆发的十年时间里逐渐被边缘化。

作为一家拥有33年历史的老家电品牌，新飞此前曾有两次短暂停产后开工，如今第三次停产后还能起死回生吗？业内人士普遍认为，跌倒很容易，但再想爬起来跟上大部队实在是太难。

惠而浦：一手好牌打得稀烂

在经历高层动乱、企业亏损、2亿元会计计提差错、证监局发警示函、股价暴跌后，惠而浦公司董事长金友华将于12月29日辞职，一并辞去公司董事、董事长及在公司第六届董事会战略委员会担任的主任委员职务，并不在公司担任任何职务。除了金友华，最近半年内公司还有五位高管相继请辞。

惠而浦中国本握有一手好牌，同时运营惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，悲剧的是，四大品牌看似相互协同，实际支离破碎，没有精准定位。最后，四大品牌没有形成合力，反而造就个四大皆空。一手好牌却没有在中国家电市场上引爆，最终成为公司复杂变革后留下的历史“包袱”。

伊莱克斯：水土不服 败走中国

顶着“高端”的名头，伊莱克斯在华近30年的耕耘和努力并没有得到与其全球地位相称、与其对中国市场期望相匹配的回报。在中国市场，伊莱克斯既没有响亮的品牌，也没有显赫的销量，在群雄逐鹿的中国家电品牌夹击下归于平淡，泯然众人矣。

为降低经营成本，伊莱克斯在中国关停了多个生产基地，转而向国内家电厂商寻求代工贴牌合作，但许多国内知名家电企业并不情愿为其“贴牌”，最终，伊莱克斯只能和一些中小型家电企业合作。既没有强大的产品生产线、技术研发机构，也没有掌握产品销售渠道，同时在市场推广方面也没有形成有效的体系。除伊莱克斯本身原因外，中国家电市场高速发展时刻也早已一去不复返，这对于伊莱克斯想要借高端化发展无疑是雪上加霜。

有时候不一定非要好听勉励的故事，看看这些在2017年过得失落的品牌，或许能让咱们学到更多……谁能笑到最后，还远没有定论，而以上的几家企业，只能称作是2017年暂时的失意者。经历了2017年的“失意”，未来的2018年，也许会诞生出一两个重磅炸药呢？