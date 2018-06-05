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电饭锅新规出台 不满足条件的可以淘汰了

电饭锅新规出台 不满足条件的可以淘汰了
2018年06月05日 07:44 中关村在线
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　　越来越多的小家电产品进入用户的生活当中，所以小家电市场也在快速的增长中，但是就因为行业的快速发展，浑水摸鱼者也不再少数，不少的企业钻空子虚标能效节约成本，消费者对绿色节能的诉求显然落了空。因此，国家推出的《电饭锅能效限定值及能效等级》于2018年6月1日正式实施，从实施之日起生产的电饭锅产品能效指标必须符合新能效标准的要求并粘贴能效标签才能上市销售。

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　　在电饭锅新版能效标准中，电饭锅能效等级依旧为5级，其中1级能效最高，产品类别仍按功率段划分，但分类从原标准中的5档减少为4档，分别为400W及以下功率段电饭锅、400~600W功率段电饭锅、600~1000W功率段电饭锅以及1000~2000W功率段电饭锅。常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅。

　　需要指出的是，此次发布的电饭锅新标准还特别将预热方式为电磁感应的IH电饭煲纳入了标准体系。而有了这些新规后，那些市面上虚标的IH电饭煲，就能更加清晰的分辨出来了。

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　　总体而言，本次的电饭锅新国标完全是针对产品能效标准，确保市场规范和可持续发展而提出的，尤其是将IH电饭煲纳入其中，有效解决了新产品长期处于无标可循的尴尬地位。企业应该尽快了解相关能效标准要求，提前做好准备，用户则应该认清标准，选择合格的产品。

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