董明珠投资银隆或遭忽悠 能否二次连任决定银隆生死

本报记者 龚梦泽

受新能源汽车补贴政策调整波及，动力电池行业近期余震频频。

先是连续几年跻身动力电池行业前三，与比亚迪、宁德时代一时瑜亮的坚瑞沃能子公司沃特玛，在短短几个月内“大厦将倾”，逾200亿元的整体债务几乎直接将公司判处了死刑。

紧接着，因获董明珠、王健林等投资而声名鹊起的珠海银隆新能源股份公司近日连遭供应商上门讨债，被爆多处厂区遭遇大面积停工停产，累计欠款超12亿元。

有接近银隆方面人士对《证券日报》记者表示，对银隆的一系列的大手笔投资极有可能源于上层被忽悠。“如果说错押钛酸锂技术路线，还能归咎于领导不懂技术。那么错估市场前景，盲目扩建7座生产基地，造成资金链全面闪崩，可以说整件事就是在一片鼓吹、膨胀的气氛中进行的。”

对此，有内部知情人士对《证券日报》记者表示，对于银隆来说，董明珠如果能二次连任并成功主导收购银隆，应该是最好的结果。目前银隆对于欠款的还款进度仍在推进，逼债供应商内部有不成文的约定，即是不散布对于银隆不利的言论。“他们也怕银隆倒闭。如果真的倒闭清算，欠款就真的打水漂了。”

投资银隆或遭忽悠

对于银隆目前的危机，尽管很多人将其归结于新能源客车市场的不景气。然而，在某位锂电池业内人士看来，银隆的根本问题出自技术路线，其客车搭载的钛酸锂电池严重的续航问题才是导致客车销量受阻、电池业务停滞的根本原因。

有接近银隆方面的人士对记者表示，“银隆公交车每跑大概30公里就要充一次电。此外用车厂家不但要增加购车量，还要另做车辆的调配和值班安排，成本上和实用性上均无竞争力可言。”目前河北省武安市已经将一些跑乡镇的银隆电动公交车重新换回了燃油公交车。

正是由于电池的羸弱，直接导致了作为银隆全资子公司的广通汽车销量受阻，订单急剧缩减。

数据显示，今年第一季度，我国新能源客车销量实现了328%的同比大幅窜升。本该回暖的三月份，银隆业绩却仍遭遇冰封：一季度银隆新能源客、公交车销量分别为499辆和475辆。其中，3月份其新能源客车销量更是跌至68辆和45辆。

据《证券日报》记者查证，尽管董明珠多次将银隆的钛酸锂电池技术挂钩中国制造，但珠海银隆的钛酸锂技术实际上源于35年未盈利的美股上市公司美国奥钛。现阶段来看，钛酸锂不仅成本远高于主流的磷酸铁锂和三元材料。更为重要的是，钛酸锂体积大且能量密度低，这使得钛酸锂技术已逐渐被美日等国淘汰。

为此，董明珠多次纠偏称，看好珠海银隆的理由，不仅是钛酸锂电池在新能源车市场的应用，更重要的是其在智能家居领域的储能优势。但不论从制造成本还是商用场景来看，钛酸锂做储能似乎也太贵了。

上述锂电人士对记者表示，钛酸锂电池能量密度低，多储能必然导致体积增大，相应的隔膜、铜箔、铝箔、电解液都要增多，钛本身还是贵金属，制造成本太高。

就是这样一项电池技术，珠海银隆却选择了全倾全力。据记者统计，自2016年12月份以来，银隆先后与成都、兰州、天津、南京、攀枝花、珠海、洛阳等多地开工建设新能源产业基地和产业园，总计投资高达700亿元左右。

数据显示，2017年我国电动汽车市场实现钛酸锂电池实现装机533.4MWh，而珠海银隆的装机量就有508.3MWh，占到国内钛酸锂装机市场的95.3%，换句话说珠海银隆几乎独自撑起了国内钛酸锂电池的装机量。

“董总性格高调，行事坚决果断背后也埋下了粗犷的隐患。”在上述人士看来，银隆技术路线跑偏和盲目增资扩产极有可能源于董明珠被忽悠。“如果说错押钛酸锂技术路线，还能归咎于领导不懂技术。那么错估市场前景，盲目扩建7座生产基地，造成资金链全面闪崩，可以说整件事就是在一片鼓吹、膨胀的气氛中进行的。”

供应商盼董明珠连任

有银隆供应商对记者表示，珠海银隆新能源客车的客户群体其实很小，大多来自珠海、保定、石家庄及一些他们有投资的地方。主要通过“以投资换市场”的形式和地方政府合作来完成销售。“与其说是市场行为，更像是利益交换。”

上述供应商对记者表示，家电行业在供应体系里确实存在两头压款的现象，但在电动客车行业却行不通：电动客车上游原材料供应商寡头垄断，必须先钱后货；下游国营公交公司极端强势、采购环境竞争激烈；同时伴随着国家补贴拨付清算的超长账期，最终造成了电动客车企业资金链的普遍告急。

值得玩味的是，此前因被拖欠欠款上门逼债的一众供应商们，在银隆生死存亡之际却显得异常的缄默。

对此，有内部知情人士对《证券日报》记者表示，目前银隆对于欠款的还款进度仍在推进，还款额普遍在5%-10%之间。现在供应商内部有不成文的约定，即是不散布对于银隆不利的言论，以免形成舆论挤兑。

事实上，由于银隆本身非上市公司，不像沃特玛（坚瑞沃能子公司）有披露财务状况的义务，所以还有翻身的希望。“他们也不希望银隆倒闭。如果真的倒闭清算，欠款就真的打水漂了。”

谈到银隆未来可能的走向，上述人士对记者表示，董明珠如果能二次连任并成功主导收购银隆，应该是最好的结果。同时，他不无担心的表示，银隆想真正翻身，不仅仅是钱的问题，还有技术路线的问题，这就要求公司要在技术路线和产品布局上全面改弦更张。“打脸事小，整体改制难度确实很大。”