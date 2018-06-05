家电企业纷纷进军芯片领域 “跟风”还是早有预谋？

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中国商报/中国商网（记者 吕途）中兴事件犹如一味催化剂，引发家电企业开始涉足芯片领域。从珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠表示不惜投资500亿元研究芯片，到康佳集团宣称将成立半导体科技事业部，这是继TCL、长虹、创维等品牌外，又两个家电厂商集中踏上了“造芯”之路。在业内人士看来，家电企业在眼下布局芯片不免有些“跟风”之嫌，从长远发展来看，“造芯”与主营业务能否平衡有待商榷。

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陆续涌入赛道

近日，国产老牌家电企业康佳集团宣布成立半导体科技事业部，正式进军半导体产业。而早年前，黑电企业TCL、长虹已进入芯片领域，并正持续加大在这一领域的扩张。

康佳方面称自身向芯片领域的进发并非“头脑一热”。回顾到今年CES（国际消费类电子产品展览会），康佳便已推出了8K芯片，并获得了CES的创新大奖。且在康佳集团副总裁李宏韬看来，康佳本身也存在大量的半导体需求，且这个市场极具潜力。

对此，康佳还制定了一个计划，要用5-10年时间，跻身国际优秀半导体公司行列，致力于成为中国前10大半导体公司，年营收过百亿元。

除此之外，格力电器开始反思起自身的自控能力。格力电器董秘望靖东在电话会议中称，中兴事件给其带来的刺激很大，格力已经有能力做压缩机这样重要的部件，接下来便要加大力度研发自己的空调芯片。

显然，中兴事件犹如一味催化剂，而让董明珠下定决心“哪怕花500亿元，也要把芯片研究成功”的背后，是处于转型期的家电企业在寻找新方向。

早在4月末，格力电器公布2017年财报显示营收、净利均创下历史新高，但其同时也宣布不分红。至于原因，年报中提到格力将在“技术相关多元化”的基础上，逐步扩展到“业态相关多元化”，在智能装备、智能家居、新能源领域崭露头角。

目前看来，芯片领域的布局也成为了格力未来重要的规划所在。

政策扶持也成企业布局的契机所在。面对芯片市场的巨大需求，在几年前便成立了大基金重点扶植集成电路产业。有数据显示，截至2017年年底，该大基金累计项目承诺投资额1188亿元，实际出资818亿元。今年投资基金二期成立工作也在推进，拟募集资金为1500亿-2000亿元人民币。

不过，对于家电企业的“造芯”运动，家电产业观察人士洪仕斌对记者坦言，芯片在家电行业中占据的地位远不及通讯设备行业。就目前来看，中兴事件后，陆续有家电企业布局芯片难免有凑热点“跟风”之嫌，未来发展尚欠缺具体规划。

“造芯”压力不小

“半导体事业不是一蹴而就的，不是短期内就能有所成就的，这是一场持久战。”康佳集团总裁周彬表示。制定“造芯”目标容易，而实施起来家电企业的压力却很大。

首先摆在眼前的就是巨额的资金压力。以很早布局芯片且小有成绩的华为而言，有数据显示，其在去年营业额为6036亿元，净利润475亿元，研发费用则达到了897亿元。近乎净利润两倍的研发费用可谓天文数字，且回顾华为近年来的研发费用，也均超过了净利润。

对比来看，格力电器在去年实现营收1482.86亿元，同比增长36.92%，归母净利润224.02亿元，同比增长44.87%。以董明珠口中三年500亿元的研发费用平均来算，投入占到了年净利润的一半，但对比华为的投入比例来说还相差甚远。

摆在康佳眼前的则是更为残酷的现实，即使去年成绩有所突破，但据财报数据显示，康佳在2017年营业收入为312.28亿元，净利润为50.57亿元。与行业龙头相比，差强人意的财务数据不具备优势，且对于企业投资叠加“造芯”的高额支出，甚至会出现资不抵债的状况。

洪仕斌表示，进入芯片领域对于家电企业来说，投入成本巨大且过程极为漫长。以家电行业的整体发展来看，去年的销售业绩并不理想，且这个趋势延续到了今年的第一季度。在“造芯”布局过程中，如何在投入大量资金的前提下，保证主营业务的稳步发展也是问题所在。

也有业内人士指出，在巨额资金的支撑下，需看到因芯片产业的回报周期长，即使熬过了前期的高额支出，但后期情况依旧不可控，核心业务与“造芯”运动极易形成矛盾。

此外，人才与技术也成为着家电企业“造芯”必须要迈的门槛，想突破这些短板并非一朝一夕。有建议表示，家电企业可与芯片制造企业“联手”，通过参股、合资等形式介入这个全新的领域也不失为一种稳妥之举。