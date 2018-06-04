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2018一季度全球液晶电视出货量增幅超7%

2018一季度全球液晶电视出货量增幅超7%
2018年06月04日 07:30 投影时代
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　　据IHS Markit，2018年第一季度全球电视出货量较去年同期增长了7.9%，达5060万台。液晶电视出货量上涨7.5%至5010万台，OLED电视出货量同比增长115.8%至约47万台。

　　据IHS Markit最新的电视市场追踪报告，2017年液晶电视出货量下降了3.6%。平均零售价格没有像预期那样下降，且对多地消费需求产生了负面影响。然而，2017年底和2018年初液晶面板的降价使得2018年第一季度的终端市场定价更诱人，并且在2018年世界杯之前，电视品牌在一些主要新兴市场通过促销活动增加了出货量。

　　IHS Markit执行董事Paul Gagnon表示：“像拉丁美洲这样的新兴市场可以看到对世界杯的强烈季节性反应。特别是在东欧，今年夏季在俄罗斯举办的世界杯期间，该地区的需求预计会上升。”

　　2018年第一季度拉丁美洲的电视出货量同比增长了40%，其中50英寸及以上的电视出货量显著增加。因此，根据IHS Markit提供的新的区域电视价格信息，拉丁美洲在新兴市场地区的平均销售价格最高，该结果是通过对34个国家的100余家零售商调查获得。

　　尽管在报告涉及的八个地区中拥有最大的平均屏幕尺寸47.3英寸，但中国市场的平均售价为最低的446美元。Gagnon表示：“较低的液晶面板价格使得中国本土品牌的定价竞争更加激烈。”西欧市场的平均售价最高，每英寸712美元以上，其价格竞争并不激烈，为区域内第二稿的4K组合。

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