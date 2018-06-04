小熊电器研发投入不足2% 产品质量屡上黑榜

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小熊电器IPO：京东贡献约1/4营收 负债率高企

本文来自长江商报

长江商报记者柳莺

小熊电器营收超九成依赖线上 研发投入不足2%产品质量屡上黑榜

以“创意小家电”著称的小熊电器股份有限公司（简称“小熊电器”）最近也踏上了IPO的征途。

据招股书显示，小熊电器2017年营收达到16.47亿元，而线上销售所带来的营成为主要部分，高达15亿元，占主营收的91.59%。在众多电商品牌纷纷布局线下的时期，小熊电器仍乐观表示要继续巩固自身的渠道格局，重线上、轻线下销售的模式是否可以持续？

另外，小熊电器还有更大的“野心”，在拟募资的10.79亿元中，有将近93%的募资用来扩充产能，意味着未来公司产能将翻倍，这对公司的渠道建设和产品研发将是极大的考验。不过，质量问题屡上“黑榜”，研发投入也不多的小熊电器，面临着各种风险。

6月1日，在回复长江商报记者提问中，小熊电器方面表示：“由于募投项目建成投产并逐步释放需要一定的时间，短期会对公司的每股收益形成摊薄，但从长远来看将会增厚公司收益。”

90%依赖线上渠道成最大局限

作为一个小家电品牌，记者发现，小熊电器对线上渠道有着重度依赖。据招股书显示，2015年至2017年，线上销售收入分别为6.33亿元、9.56亿元和15.04亿元，分别占比总营收的87.55%、91.24%和91.59%。

有业内人士认为，随着互联网电商网购红利的快速消失，迟迟还未进入全国主流市场、主流渠道，以及主流品类竞争的小熊电器，如果继续按照传统的老路行走，无疑只能处在“有却不大”的泥潭中，慢慢就会面临来自巨头们的快速蚕食和挤压。

而根据招股书显示，线上销售占比较高也会存在一定的风险。“目前，天猫商城、京东商城、唯品会等第三方渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，如果公司未来无法与上述电商平台保持良好的合作关系，或上述电商平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化，抑或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，且未能及时拓展其他新兴销售渠道，将对公司的经营业绩产生不利影响。”

对此，小熊电器相关负责人向长江商报记者表示：“公司将巩固现有线上销售市场优势，拓展海外市场；完善线下营销网络，建设营销队伍。”

“这几年，线上线下互相拥抱是大趋势，这也是京东、小米积极拓展线下实体店的原因。”家电行业观察员刘步尘在接受长江商报记者采访时认为，单纯依赖线上渠道，未来发现将受到局限，小熊要适当考虑线上线下两条腿走路。

研发投入吝啬与同类企业差距较大

据相关资料显示，2017年在北京市工商局公布的一次流通领域小家电质量抽查检验结果中，小熊电器型号为DGJ-C608的蛋糕机因标志和说明、结构不合格而上黑榜。之后，小熊电器表示，此款产品早已停产。

而在此前，小熊牌酸奶机、智能电饭煲也都因质量问题而上过黑榜，电水壶、粉碎机等电器也因质量问题而被消费者在网上曝光过。

据资料显示，2016年，江苏省质监局委托苏州市质量技术监督综合检验检测中心对电饭煲产品进行了监督抽查和风险监测，小熊电器有限公司型号为DFB-A20Y1的智能电饭煲因骚扰功率被列为不合格产品。2014年，西安市质量技术监督局公布的二季度液体加热器产品质量监督抽查结果中，30个批次受检产品中，有6个批次不合格，其中就有小熊电器有限公司生产的酸奶机。

另外，记者注意到，在研发费用的投入方面小熊电器尤为吝啬。招股书显示，2015至2017，小熊电器研发投入分别为992.40万元、1653.33万元和2507.68万元，分别占比当期营收1.37%、1.57%和1.52%。

而同样做小家电的九阳股份和苏泊尔2015至2017年年研发投入占比当期营收分别是3.68%、2.97%、2.95%和2.71%、2.95%、2.88%。

存货账面价值占比约四成

长江商报记者查阅招股书发现，2015年至2017年各期末，公司存货账面价值分别为1.18亿元、1.66亿元和2.51亿元，占当期总资产的比重分别为44.22%、38.41%和34.39%，存货账面余额保持较高水平。而在公司存货结构中，库存商品和发出商品金额较大，两者合计占存货总额比例较高，分别为87.34%、77.37%和81.15%。

究其原因，则是公司创意小家电的生产采取“预测销售量+安全库存”的存货管理模式，同时针对“双十一”“双十二”以及农历春节等促销活动带来的销售高峰期，一般均会提前备货，以应对短期的大批量供货需求。

“站在股市投资价值角度看，小家电并不是一个被资本市场看好的行业，这个行业高速成长的时代已经过去，现在已经进入洗牌期。小熊要想获得大的发展，其实也不容易。”刘步尘说道。