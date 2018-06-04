电饭锅新规6月1日实行 IH电饭煲纳入标准

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近年来，在电饭锅、微波炉等家电市场，各个品牌产品屡屡在能效问题上“触礁”。因此，家电能效管理越来越受到大家的重视。按照原国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会2017年5月12日发布的2017年第11号国家标准公告要求，GB 12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》将于 2018年6月1日正式实施，从实施之日起生产的电饭锅产品能效指标必须符合新能效标准的要求并粘贴能效标签才能上市销售。

在电饭锅新版能效标准中，电饭锅能效等级依旧为5级，其中1级能效最高，产品类别仍按功率段划分，但分类从原标准中的5档减少为4档，分别为400W及以下功率段电饭锅、400~600W功率段电饭锅、600~1000W功率段电饭锅以及1000~2000W功率段电饭锅。常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅。

将IH电饭煲纳入电饭锅新版能效标准，是业内早已达成的共识。然而在现行能效标准下，受到制定时产品及技术发展的局限，没有能效补偿系数，若以现行能效标准进行测试，IH电饭煲的能效值与真实值相比偏低，所得结果并不合理，这不利于行业规范和可持续发展。这次标准修订纳入了IH电饭煲，所以在能效标准和促进消费升级上是进步的。

此外，电饭锅新版能效标准还综合考量能效和性能指标，优化了热效率计算公式，能更好地反映出电饭锅真实的能效水平。在产品范围、测量方法以及能效指标方面都存在较大的变化，新标准评价方法更加合理。如今，企业也应该尽快了解相关能效标准要求，提前做好准备。