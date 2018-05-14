一季度净利腰斩 莱克电气欲借双品牌架构谋出路？

杨玲玲

近日，莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”，603355.SH）披露了2017年年报和2018年一季度报。报告显示，公司2017年实现营收57.10亿元，同比增长30.46%；实现归母净利3.66亿元，同比减少27.10%；公司2018年一季度实现营收15.06亿元，同比增长11.76%；实现归母净利0.73亿元，同比减少50.17%。

民生证券研究报告指出，2017 年全年公司归母净利润同比下降27.10%，一是人民币升值带来汇兑损失大幅增加，2017 年公司汇兑损失1.52亿元（2016年同期汇兑收益1.21 亿元）；二是原材料价格大幅上涨。同时，这两方面的影响在2018年一季度仍然存在，导致2018年一季度业绩也出现了较大幅度下滑。

据了解，莱克电气2018 年将着力打造莱克+Jimmy的双品牌架构，以提升线上销售占比。针对汇兑损益对企业业绩的影响以及公司双品牌架构发展情况等问题，《中国经营报》记者致电致函莱克电气董秘办，工作人员回复称：“相关采访诉求会转达领导。”不过，截至记者发稿前，并未收到针对具体问题的相关回应。

汇兑损益拖累业绩

近日，总部位于江苏苏州的莱克电气发布2017年度业绩报告表示，2017年营业收入为57.10亿元，较上年同期增加30.46%；归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，较上年同期减少27.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.41亿元，较上年同期减少26.78%。

同时，根据莱克电气2018年一季度业绩报，报告期内，营业收入为15.06亿元，较上年同期增加11.76%；归属于上市公司股东的净利润为0.73亿元，较上年同期减少50.17%。

招商证券在研究报告中，将莱克净利下滑的主要原因归结于汇兑损失、成本上涨以及空净销售下滑。报告指出，汇率方面，莱克电气外销业务营收占比近七成，人民币的持续升值给公司带来较大压力：2017 年汇兑损失1.52亿元；2018年一季度财务费用0.53亿元，主要为汇兑损失。原材料方面，2017年ABS、矽钢片、包装纸等价格大幅上涨，给莱克电气带来较大成本压力，公司通过内部调整进行适当消化，但与客户进行价格协商需要时间，难以完全传导成本压力。产品方面，2017年第四季度以来自主品牌增速放缓，主要为2017年北方地区空气治理效果较好，导致空气净化器销售放缓。

记者查阅年报发现，莱克电气2017年财务费用高达1.37亿元，同比增加218.67%。而财务费用增加的主要因素是汇兑损益，2017年汇兑净损失1.52亿元，2016年这一数值为-1.21亿元。“成也汇率，败也汇率”，2017年由于人民币全年升值幅度逾6%，使得企业汇兑净损失愈1.5亿元。而一进一出之间，造成了莱克电气2017年财务费用猛增两倍多。

莱克电气也在财报中提到，报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入比重较高，公司出口产品主要以美元计价、结算，美元汇率波动对公司经营业绩影响主要表现在以下两个方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削减公司产品在国际市场的及价格优势；另一方面公司持有外币资产，人民币升值增加公司汇兑损失。若人民币兑美元汇率持续上升，可能对公司盈利能力产生一定不利影响。

受汇率变动的影响如此之大，莱克电气的海外业务究竟有多少？2017年年报显示，公司全年的境外营业收入为38.13亿元，占总营收的67.32%。而2016年公司境外营业收入33.12亿元，占总营收的76.49%；2015年公司境外营业收入32.63亿元，占总营收的82.17%。

资深财税与投行专家宋文阁博士指出，在苏州外向型经济背景下，这与企业的业务结构有很大关系，莱克电气的出口境外营收占总营收的比例较大，约占70%，由于人民币的汇率变动，尤其是人民币升值带来的汇兑损失对公司业绩的重大影响且比较明显。

而在同时对多个国家进行投资或贸易时，尤其是中美贸易摩擦还未尘埃落定，若贸易摩擦进入常态，如何正确地规避和应对汇率风险？宋文阁认为，锁定汇率是较为可行的办法，同时可尝试改善公司业务贸易结构，转型升级，加强研发，提高国内市场的产品业绩贡献，也或许带动公司市值规模不断扩大，同时对苏州经济实现高质量发展或有启示。

莱克+Jimmy 双品牌突围

作为国内“高端清洁电器引领者”，莱克电气2015年5月在上海证券交易所挂牌上市。据了解，莱克电气是以自主品牌与ODM相结合的经营模式。在国内市场走“LEXY莱克”自主品牌销售的道路，采用“代理+直营”的营销模式，线上线下渠道共同发展。而在国外则走以ODM自主研发制造贴牌销售的道路。

当前，莱克电气主打3个品牌，LEXY 莱克定位为中国高端清洁电器、Bewinch 碧云泉定位为智能净水机，Jimmy吉米品牌则专注网络销售，并定位于年轻人的清洁电器和个人护理产品市场。不过，家电产业观察家洪仕斌在接受记者采访时提出，“除了莱克，其他品牌在国内市场的认知度并不算高。”

根据奥维云网（AVC）统计数据，2017年国内吸尘器市场零售总额达147亿元，增长45.4%，零售总销量2004万台，增长42.7%。电商作为年轻消费者主要的购物渠道，吸尘器2017年在电商渠道的增速高达58.5%。其预计2018年国内吸尘器市场将达到190亿元的规模，年销量有望突破2600万台。

天风证券研究报告指出，国内吸尘器市场进入高速发展期，渗透率迅速提升，但同时竞争加剧。近日，美国高端吸尘器品牌Shark宣布进军中国市场，九阳股份与Shark成立合资公司开拓国内市场。同时，小米旗下生态链企业睿米正式宣布进军手持吸尘器领域。

国内吸尘器行业进入加速发展阶段，中怡康数据显示，2017年国内线上吸尘器市场共售出1566.8万台，销量同比增长30.2%。中国本土品牌表现抢眼，占据销售总额的61.6%。不过，2017年总销量超过150万台的本土吸尘器品牌只有小狗、美的（不含扫地机）两家。

在业界人士看来，线上仍为吸尘器的主要销售市场，而莱克电气在线上的市场份额相对较低。为此，莱克电气2018 年将着力打造莱克+Jimmy 的双品牌架构：莱克定位高端，以实体店销售为主；Jimmy 聚焦性价比人群，以线上销售为主。

根据招商证券研究报告，莱克电气为Jimmy 品牌打造的产品有望在2018年二季度上市，在线上市场发力，届时公司的定价策略以及推广力度为公司能否在线上市场跑马圈地？记者就此联系莱克电气方面，截至发稿未获回复。

市场观察人士提出，吸尘器作为当今中国小家电市场中的主力产品之一，正处于高增速、高爆发的黄金时代。但在市场火热增长的同时，产品同质化的现象也逐渐显现。企业需要警惕市场过热，冷静思考如何布局产品线，真正在群雄割据的吸尘器市场找准定位。