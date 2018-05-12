长园集团很对格力集团口味 格力发起收购要约

格力发起要约收购长园集团

张忠安

与沃尔核材旷日持久的股权之战落幕不久，长园集团又迎来了强势资本的要约收购。昨日，长园集团发布公告称，格力集团决定要约收购该公司部分股份。股票当天起开始停牌。值得注意的是，格力集团表示，要约收购长园集团主要是看好未来公司发展，而长园集团目前电动车、智能工厂装备和智能电网设备三大业务实力相当。因此，有分析认为，这三大业务都符合格力的口味。另外，随着格力集团的要约收购，长园集团股权之争又将起风云。

广州日报全媒体记者 张忠安

长园集团昨日称，该公司于2018年5月10日收到珠海格力集团《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，因看好公司的未来发展前景，格力集团决定向公司全体股东发起部分要约，以要约方式收购公司部分股份。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。格力集团将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，并提供《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》至公司。不过，由于本次收购需要获得广东省国有资产监督管理委员会的事前备案，格力集团将在公司公告要约收购报告书摘要后依法向上级国有资产监督管理部门报批。

收购与上市公司

格力电器没直接关系

根据公告，格力集团将要约收购A股上市公司长园集团部分股权。但具体收购的比例和价格等暂时并未披露，预计下周公布具体收购细节。但本次收购同上市公司格力电器没有直接关系。

成立于1986年的长园集团主营高分子热缩材料、功能材料、辐射加工、机电产品、通讯电缆附件等，曾经是李嘉诚概念股，李嘉诚家族旗下的长和投资曾是长园集团大股东。根据公告，2002年~2003年，长园集团实际控制人为香港长和控股，2004年~2011年8份年报披露的实际控制人为香港李嘉诚家族。其中，2010年年报中，第一大股东长和投资持股35.41%，实际控制人为李嘉诚家族。2013年开始，李嘉诚开始减持长园集团。目前在长园集团十大股东名单中已没有李嘉诚的身影。截至长园集团2018年一季度末，第一大股东藏金壹号，持股10387.18万股。

长园集团目前股东持股比例都不高，第一大股东持股7.84%，第二大股东7.79%。前十大股东合计持股39.10%。因此，在李嘉诚退出后，长园集团一度陷入激烈的股权争夺。而格力集团突然要约收购又将掀起新一轮股权争夺。

但面对一家长期陷入股权争夺的上市公司，格力集团到底看中长园集团什么业务？有分析认为，从长园集团主营业务来看，无论是新能源汽车，还是智能制造都符合格力集团的口味。

长园集团很对格力集团口味

根据记者了解，长园集团目前主营业务主要有电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备三大块，而且发展相对均衡。2017年，电动汽车相关材料板块实现营业收入20.38亿元，占主营业务收入的27.41%，毛利率39.50%；智能工厂装备板块营收24.31亿元，占主营收入32.71%。而智能电网设备业务2017年实现营业收入相对较高，达到28.94亿元，占主营业务收入比为38.94%。

其中，电动汽车相关材料主要有中锂新材、长园电子、长园维安和长园华盛四家子公司完成。中锂新材主要负责锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售；长园电子主要从事热收缩材料等辐射功能材料的设计开发、生产和销售；长园维安负责提供电子线路保护产品及解决方案；长园华盛则主要从事锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物的制造及销售，年产达到5800吨，为全球锂电池电解液添加剂龙头。

智能工厂装备领域由运泰利与长园和鹰来承担，主要产品有智能产品及测试系统、自动裁剪机、智能吊挂以及智能仓储系统等，多用于纺织服装行业。而长园深瑞、长园电力和长园共创则承担了长园集团智能电网设备板块，产品涉及高压继电保护、电子互感器、电动汽车充电桩、储能系统等。

而从格力电器过去几年的布局，以及未来发展规划，无论是新能源汽车，还是智能制造都是符合格力集团的口味。截至目前，包括格力电器在内，格力集团同时拥有工业、房地产等三大板块，持有格力电器18.22%的股份。