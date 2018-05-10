维力诺8600吹风机体验：性能足够好但同价位优势不大

吹风机是大家很熟悉的小家电了，吹风机的品牌大家也很熟悉了，国外有飞利浦、松下、博朗，国内有飞科、奔腾等等。此外还有这两年高调杀入吹风机行业的戴森。

戴森吹风机，造型相比传统有了较大的变化，尽管如此将近3000人民币的价格，也吓跑了不少用户。而今天体验的这款维力诺吹风机，从外观上，和传统产品没什么区别，但它又凭什么卖到这么贵呢？

外观：中规中矩

维力诺是个来自瑞士的品牌，已经有60多年做吹风机的历史。只不过之前大多把产品铺到了发廊以及酒店中，并未在普通消费者中营销这个品牌。

这次拿到手的是维力诺的旗舰机型8600，机身采用银色钢琴烤漆的材质，总体来说采用了流线型的设计。

但从结构角度上讲，它还是相对传统。顶部是风筒，下方则是把手。根据官方介绍，风筒之中一共分为了三项技术：1、内部风路重新设计，可以减少风阻和噪音；2、导热丝采用波浪螺旋设计，避免高温过于集中带来的安全风险；3。进风口出风口都做了较为密集的安全网，特别是进风口，安全网可拆卸，这样既不影响清理，可以解决头发被吸入造成危险的烦恼。

机身内部还添加了负离子发生器，但具体这部分的作用，我们放到下文再讲。

把手方面是温度和风速习惯的独立开关，温度分为常温、中温、高温三档，风速则分高低两档。内部采用了纯银接触开关，开关的使用寿命不再是短板。另一侧则是一键冷风按钮，方便在使用时切换温度。

吹风机的线上，也有个奇怪的装置，这实际上是方便电线360度旋转用了，主要作用就是防缠绕。

产品配备了三个吹风嘴，两个集风嘴，一个阔风嘴。其中尺寸稍大的集风嘴采用了可直接触摸的防烫技术，说白了就是采用两层塑料结构，中间有个空气层隔温。

官方给出的数据显示，这个可触摸的集风嘴表面温度不会超过45℃，一不小心被吹风机烫一下的问题基本不会再出现了。不过三个风嘴中只有这个支持可触摸，另两个在使用的时候还是别摸。

最后产品重量560g，也就是一斤出头。用料比较扎实，所以并不轻。

性能：不虚旗舰定位

吹风机这种东西，结构和技术都相对简单。吹风机是用来让头发变干的，那么初中物理课上我们都学过了，让蒸发变快有两个方法：一是升温、另一则是加快表面空气流动。头发毕竟是蛋白质，在化学课上我们也学过了，蛋白质在高温下会变性。所以提高温度这事是有上限的，过高了头发受不了。那么放到吹风机上，提升风量就是唯一的方法了。

衡量一款吹风机的好坏最主要指标就是出风量，衡量出风量大小的最主要指标就是功率。

维力诺8600的额定功率达到了2400W，其他品牌旗舰，大概在2000W左右。额定功率一般是加热丝+电机，具体怎么分配就是造成价格的差异之一了。根据风速计检测，两档风速为7.52m/s和10.28m/s，最高档风速也是旗舰水平了。

而在温度方面，低档和高档的温度分别是60.32℃和80.91℃，温差在上下在1℃左右，恒温性还是不错的。

噪音方面，整体声音发闷，官方表示通过风道的设计，大幅降低了高频的噪音。虽然整体噪音音量不算小，但比戴森那种很尖锐的噪音要让人更不那么难受一些。

体验：干头发快但有些沉

风量大最大的好处就是头发干的快，笔者这个头发在男生中不算短了，而且毛发相对茂密。使用最高风速、低温档，大概可以在2-3分钟的时间吹干头发。而用功率不到1500W的吹风机，这个数字要扩大到10分钟左右。

这个高温80℃，实际上对头发的损伤也比较大。那么有人要好奇了，卖的这么贵同样伤头发？

实际上这个档大都不是给“吹干”准备的，而是造型用的。一般吹干头发，低温档就够用了，特别是配合这款产品的大风量。

另一方面，附带的可触摸风嘴，用温枪测试表面大致在35℃左右，摸上去肯定是不烫手了。

现在我们来讲讲这个负离子的问题，实际上这个离子发生器的成本并不高，技术含量也不高，无非就是生成电荷，并伴随着空气流动被吹出。

网络上有关负离子技术到底是否可以保护头发有着激烈的争辩，但笔者查了大量的资料，结果是并没有研究指出负离子没用，也没有研究指出负离子有用。

而在实际体验上，对于减少静电让头发不再毛躁确实有点用。但对于修复发质，这个就不好说了。不过顺着头发生长方向吹头发，毛鳞片也会顺着被抚平。如果逆着吹，那带不带负离子头发都会毛躁。

负离子生成的时候，实际上空气中的氧气会有极少量被转化成臭氧。虽然臭氧对人体有害，但吹风机能电离出的这点臭氧，基本可以忽略不计了，并不会对健康产生什么影响。

最后还有一点要说就是，1斤出头的重量拿在手上吹头发，快速抖动一阵子，还是会觉得手腕酸，维力诺的这款产品，也没解决这个问题。

总结：东西是好东西 但不是革命性

上文已经说了，评价一款吹风机的好坏主要体现在风量上，其次是风的温度。

对比那些百元左右的产品，维力诺的这款8600优势非常明显，吹干头发的速度要快很多，而且头发越长越明显。

面对市面上1000多的产品，风量上它的优势存在，但并不明显。大功率、负离子这些功能别人也有，这时候8600的过人之处在于进风口的防头发缠绕、风嘴防烫可触摸、以及银纸触电的选用。

而对于3000左右同价位的产品，它的提升并不如改善结构，解决长时间使用手腕酸痛来的明显。至于高温大功率，普通用户做造型的还是偏少，产品还是放在发廊才能完全发挥优势。