新浪科技> 家电 > 正文

维力诺8600吹风机体验：性能足够好但同价位优势不大

维力诺8600吹风机体验：性能足够好但同价位优势不大
2018年05月10日 12:12 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　吹风机是大家很熟悉的小家电了，吹风机的品牌大家也很熟悉了，国外有飞利浦、松下、博朗，国内有飞科、奔腾等等。此外还有这两年高调杀入吹风机行业的戴森。

　　戴森吹风机，造型相比传统有了较大的变化，尽管如此将近3000人民币的价格，也吓跑了不少用户。而今天体验的这款维力诺吹风机，从外观上，和传统产品没什么区别，但它又凭什么卖到这么贵呢？

　　外观：中规中矩

　　维力诺是个来自瑞士的品牌，已经有60多年做吹风机的历史。只不过之前大多把产品铺到了发廊以及酒店中，并未在普通消费者中营销这个品牌。

　　这次拿到手的是维力诺的旗舰机型8600，机身采用银色钢琴烤漆的材质，总体来说采用了流线型的设计。

　　但从结构角度上讲，它还是相对传统。顶部是风筒，下方则是把手。根据官方介绍，风筒之中一共分为了三项技术：1、内部风路重新设计，可以减少风阻和噪音；2、导热丝采用波浪螺旋设计，避免高温过于集中带来的安全风险；3。进风口出风口都做了较为密集的安全网，特别是进风口，安全网可拆卸，这样既不影响清理，可以解决头发被吸入造成危险的烦恼。

　　机身内部还添加了负离子发生器，但具体这部分的作用，我们放到下文再讲。

　　把手方面是温度和风速习惯的独立开关，温度分为常温、中温、高温三档，风速则分高低两档。内部采用了纯银接触开关，开关的使用寿命不再是短板。另一侧则是一键冷风按钮，方便在使用时切换温度。

　　吹风机的线上，也有个奇怪的装置，这实际上是方便电线360度旋转用了，主要作用就是防缠绕。

　　产品配备了三个吹风嘴，两个集风嘴，一个阔风嘴。其中尺寸稍大的集风嘴采用了可直接触摸的防烫技术，说白了就是采用两层塑料结构，中间有个空气层隔温。

　　官方给出的数据显示，这个可触摸的集风嘴表面温度不会超过45℃，一不小心被吹风机烫一下的问题基本不会再出现了。不过三个风嘴中只有这个支持可触摸，另两个在使用的时候还是别摸。

　　最后产品重量560g，也就是一斤出头。用料比较扎实，所以并不轻。

　　性能：不虚旗舰定位

　　吹风机这种东西，结构和技术都相对简单。吹风机是用来让头发变干的，那么初中物理课上我们都学过了，让蒸发变快有两个方法：一是升温、另一则是加快表面空气流动。头发毕竟是蛋白质，在化学课上我们也学过了，蛋白质在高温下会变性。所以提高温度这事是有上限的，过高了头发受不了。那么放到吹风机上，提升风量就是唯一的方法了。

　　衡量一款吹风机的好坏最主要指标就是出风量，衡量出风量大小的最主要指标就是功率。

　　维力诺8600的额定功率达到了2400W，其他品牌旗舰，大概在2000W左右。额定功率一般是加热丝+电机，具体怎么分配就是造成价格的差异之一了。根据风速计检测，两档风速为7.52m/s和10.28m/s，最高档风速也是旗舰水平了。

　　而在温度方面，低档和高档的温度分别是60.32℃和80.91℃，温差在上下在1℃左右，恒温性还是不错的。

　　噪音方面，整体声音发闷，官方表示通过风道的设计，大幅降低了高频的噪音。虽然整体噪音音量不算小，但比戴森那种很尖锐的噪音要让人更不那么难受一些。

　　体验：干头发快但有些沉

　　风量大最大的好处就是头发干的快，笔者这个头发在男生中不算短了，而且毛发相对茂密。使用最高风速、低温档，大概可以在2-3分钟的时间吹干头发。而用功率不到1500W的吹风机，这个数字要扩大到10分钟左右。

　　这个高温80℃，实际上对头发的损伤也比较大。那么有人要好奇了，卖的这么贵同样伤头发？

　　实际上这个档大都不是给“吹干”准备的，而是造型用的。一般吹干头发，低温档就够用了，特别是配合这款产品的大风量。

　　另一方面，附带的可触摸风嘴，用温枪测试表面大致在35℃左右，摸上去肯定是不烫手了。

　　现在我们来讲讲这个负离子的问题，实际上这个离子发生器的成本并不高，技术含量也不高，无非就是生成电荷，并伴随着空气流动被吹出。

　　网络上有关负离子技术到底是否可以保护头发有着激烈的争辩，但笔者查了大量的资料，结果是并没有研究指出负离子没用，也没有研究指出负离子有用。

　　而在实际体验上，对于减少静电让头发不再毛躁确实有点用。但对于修复发质，这个就不好说了。不过顺着头发生长方向吹头发，毛鳞片也会顺着被抚平。如果逆着吹，那带不带负离子头发都会毛躁。

　　负离子生成的时候，实际上空气中的氧气会有极少量被转化成臭氧。虽然臭氧对人体有害，但吹风机能电离出的这点臭氧，基本可以忽略不计了，并不会对健康产生什么影响。

　　最后还有一点要说就是，1斤出头的重量拿在手上吹头发，快速抖动一阵子，还是会觉得手腕酸，维力诺的这款产品，也没解决这个问题。

　　总结：东西是好东西 但不是革命性

　　上文已经说了，评价一款吹风机的好坏主要体现在风量上，其次是风的温度。

　　对比那些百元左右的产品，维力诺的这款8600优势非常明显，吹干头发的速度要快很多，而且头发越长越明显。

　　面对市面上1000多的产品，风量上它的优势存在，但并不明显。大功率、负离子这些功能别人也有，这时候8600的过人之处在于进风口的防头发缠绕、风嘴防烫可触摸、以及银纸触电的选用。

　　而对于3000左右同价位的产品，它的提升并不如改善结构，解决长时间使用手腕酸痛来的明显。至于高温大功率，普通用户做造型的还是偏少，产品还是放在发廊才能完全发挥优势。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有