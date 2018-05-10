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海尔美菱海信抢购欧洲家电厂商

海尔美菱海信抢购欧洲家电厂商
2018年05月10日 01:03 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）5月9日，据外媒报道，斯洛文尼亚家用电器制造商Gorenje在一份声明中表示，该公司已收到3份收购要约，分别来自海尔、合肥美菱和海信这3家中国公司。

　　Gorenje表示将在5月15日之前审查收购要约，届时将会发布新的进展新闻，此外该公司并未透露更详细信息。当地媒体援引非官方消息，中国家电制造商海尔、合肥美菱和海信均已提交报价。但这些公司目前尚未回应此消息。

　　资料显示，Gorenje于1950年成立，拥有从业员工1.1万人。作为欧洲家电制造行业的中坚力量，Gorenje以东欧和德国为中心展开白色家电产品销售。Gorenje每年制造的大型家用电器超过350万台，其中80%的产品都以Gorenje品牌进行销售。

　　此外，Gorenje是斯洛文尼亚最大的出口商之一，市值约1.54亿欧元（约合1.82亿美元）。该公司曾在去年表示，正在寻求一个战略合作伙伴来提高成本效率，扩大品牌知名度。2013年，松下曾与Gorenje就白色家电事业达成资本合作协议。

　　今年3月，Gorenje发布报告称，由于市场竞争激烈，生产成本高，2017年的利润下降了84%。

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