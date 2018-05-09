格力年报表述有误：黄辉职务仍为执行总裁

本文来自中国家电网

5月7日晚间，格力电器发布2017年年度报告的补充更正公告，对《2017年年度报告》中的研发投入、销售费用、管理费用等信息进行了补充。

另外格力电器在公告中承认，因工作人员失误，在《2017年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中对公司董事、执行总裁黄辉先生的职务表述存在错误。

4月25日晚，格力电器发布2017年年报，不过史上最牛业绩始终抵不过不分红这颗“黑天鹅”的威力。翌日，格力电器股价大跌，一天市值蒸发200多亿。

于此同时，2017年8月从格力电器常务副总裁、总工程师职位升任执行总裁的黄辉，在2017年年报中的职务又变回了常务副总裁、总工程师。这种不声不响的职务调整，在当时也引发了行业人士的高度关注。

在2017不分红变成2018中期分红、高管职务变动这两个因素的发酵下，有行业人士分析称，格力电器不分红存在两大可能：一种比较确定的方向是格力电器的说法，留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广；另一种可能就是，为防止并购银隆的失败“悲剧”再次重演，以推迟分红的方式逼股东们站队，投赞成票让董明珠留任，才有中期分红。黄辉遭“降职”也被解读为董明珠谋求连任的一个信号。

而中国企业家随后报道称，董明珠连任格力电器董事长几无悬念。在珠海市国资委的网站上，一篇标题为《郭永航在格力电器等企业调研时强调把发展经济的着力点放在实体经济上》的内容指出，3月29日，珠海市委书记郭永航首先来到格力电器，考察工业机器人、数控机床等自动化设备和空调设备及系统运行节能国家重点实验室，并召开座谈会听取格力电器董事长、总裁董明珠关于生产经营、技术研发、人才引进和未来发展规划等情况介绍。根据报道所说，郭永航要求各级党委政府要全力以赴支持格力发展，做到“有叫必到、有求必应、有需必供”。

有消息人士称，珠海新领导班子非常认可董明珠，认为格力电器在她的带领下能实现更多目标。

而格力电器更正后的年报信息显示：黄辉，男，硕士，现任公司董事、执行总裁。2000年8月至2014年5月，任公司副总裁，2014年6月至2017年8月，任公司常务副总裁，2017年8月至今任公司执行总裁，2007年5月至2017年8月，任公司总工程师，2012年5月至今任公司董事，兼任格力大金机电设备有限公司董事长。