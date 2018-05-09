OLED、量子点胆战心惊？全新OLCD技术降临

新一代显示技术之争一直都没有消停过，OLED、QLED、ULED、MicroLED，现在又蹦出来个OLCD。让人不禁要问一句，这个“OLCD”跟OLED长得“这么像”，到底有什么区别啊？今天，咱们就来简单聊聊新兴显示技术OLCD。

FlexEnable研发的OLCD柔性屏幕

其实，这个OLCD最开始是应用于车载系统的小尺寸屏幕的。来自英国剑桥的 FlexEnable 公司是一家专门开发工业化柔性显示器与传感器有机电子产品的领军企业，并一直致力于柔性OLCD的开发。说起OLCD（Oraganic Liquid Crystal Display） 有机液晶显示屏，得益于其高性能和低成本的生产流程，OLCD是如今唯一一项能够为柔性显示器提供大尺寸、低成本、高亮度和的显示器技术。

论两种柔性显示技术的异同

作为当前主流的柔性显示技术，OLED以其卓越的显示性能和特性，成为当前最有可能取代传统TFT-LCD的显示技术。OLED的技术原理，相信很多朋友已经有所了解，我就不再赘述。我们就说说OLED和OLCD两种技术在柔性显示方面的不同发展方向。

OLED作为自发光显示，内部没有和传统的TFT-LCD一样的液晶分子，因此在柔性OLED常使用的衬底可以更好的结合在塑料衬底，包括PET、PEN等，也有使用金属箔衬底的，其他还有超薄玻璃衬底，从而使OLED显示器能够实现弯折等柔性显示功能。

但是，目前尺寸稳定性成为塑胶基板柔性OLED屏制作中的最大挑战。尺寸变化过大使得光罩对位变得极为困难，也限制了晶体管设计的大小，同时容易在有机与无机材料层界面间产生内应力，导致在弯曲时造成层与层间的剥离，这使得生产大尺寸柔性OLED面板时的技术难度要求更高，这也是导致目前大尺寸OLED面板的成本还较高的一大原因，大范围使用仍有一定的困难。

LCD究竟如何实现柔性显示？

那么LCD如何实现柔性显示？实际早在去年日本东北大学藤挂石锅实验室就发表的相关研究成果。OLCD其实是以柔性低温有机薄膜晶体管 （OTFT） 底板技术为基础，该技术可通过目前采用TAC和PET等低成本塑料底层的TFT-LCD生产线生产出来。与非晶硅相比，OTFT底板的电气性能更加出色，这让塑料LCD能够具有与玻璃LCD相同的显示质量和可靠性，还拥有着较好的延展性，同时更加纤薄、轻巧，并且防碎，能够适应各种表面。

OLCD显示原理

目前，FlexEnable公司4.7英寸OLCD屏的厚度可以做到0.3mm，再加上背光0.5mm，那么整块柔性OLCD屏的厚度为0.8mm，曲率半径为10mm。整块屏幕上手体验，相当轻薄，几乎可媲美OLED屏。未来屏幕还可以做到更加的轻薄、尺寸更大。

预计2018年底，柔性OLCD显示屏将会投产，而在此之前，会有小样产品展示出来，供行业参观，明年初会有批量的产品下线。

与LCD相比，OLED原本最为明显的一个优势就是柔性，但是OLCD正在缩小与柔性OLED之间的差距，柔性显示技术开始呈现多元化发展。技术之间的竞争势必会推动产品的更新迭代，向着更优的方向发展，我们也愿意看到未来柔性显示技术可以百花齐放，大放异彩。