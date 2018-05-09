掌控产业链话语权 白电三巨头净资产 收益率均超20%

王珍

在市场份额持续向头部企业集中的情况下，格力、美的、海尔等白色家电三巨头盈利能力名列前茅。

第一财经记者了解到，白色家电三巨头的净资产收益率在整个中国制造业里也处于较高水平，连续两年均超过20%，而它们掌握产业链话语权是其中最主要的原因。

营收、利润再创新高

2017年，格力电器（000651.SZ）、美的集团（000333.SZ）和青岛海尔（600690.SH）均创下它们自身历史上最好的营收和利润纪录。

其中，格力电器2017年实现营业总收入1500.2亿元，同比增长36.24%；归属母公司股东的净利润224亿元，同比增长44.87%；加权平均的净资产收益率高达37.44%。

美的集团2017年营业总收入2419.2亿元，同比增长51.35%；归属母公司股东的净利润172.8亿元，同比增长17.7%；加权平均的净资产收益率达到25.88%。

青岛海尔2017年营业收入1592.5亿元，同比增长33.68%；归属母公司股东的净利润69.3亿元，同比增长37.4%；加权平均的净资产收益率达到23.59%。

一位市场资深分析人士向第一财经记者表示，通常来说，15%是衡量公司好坏的重要标准。如果净资产收益率达到或超过15%，那么这就是一个好公司。这三大白电企业的净资产收益率，在中国制造业处于偏高的水平。

三家公司的盈利保障是稳定的市场地位。据产业在线向第一财经记者提供的数据，2017年格力、美的、海尔在中国家用空调行业（含出口）的合计市场份额高达65%，同比提高2.4个百分点。面对原材料价格不断上涨的市场形势，龙头企业的强势产业链地位不但可获得更低成本，同时在产品价格端有明显优势，基本掌握了市场的定价权；在冰箱行业，2017年海尔、美的、海信科龙在中国冰箱行业（含出口）的合计市场份额达46%，同比提高1个百分点。在洗衣机行业，2017年海尔、小天鹅（美的旗下）、惠而浦在中国10公斤以下洗衣机行业（含出口）的合计市场份额达到58%。

如果单纯看中国国内市场，格力、美的在家用空调市场，海尔、美的在冰箱和洗衣机市场，其寡头竞争的格局更加明显。

据奥维云网（AVC）向第一财经记者提供的数据，从其线下月度监测零售数据看，格力、美的2018年一季度国内空调市场的合计份额进一步提升至67.3%；海尔系、美的系2018年一季度国内冰箱市场的合计份额进一步提升至45.8%；海尔系、美的系2018年一季度国内洗衣机市场的合计份额达到52.5%。

目前，格力是全球最大的家用空调供应商；海尔是全球最大的冰箱、洗衣机、热水器等大白电的供应商；美的在国内市场家用空调、洗衣机的行业地位分别仅次于格力和海尔，而且在电饭煲、电压力煲、电磁炉、电风扇等小家电行业处于龙头地位。

手握核心部件、渠道

白电三巨头不仅市场地位稳固，还掌握了上游核心部件、下游渠道网络的话语权。格力、美的都掌握了空调上游压缩机的产能，美的旗下的美芝是全球最大的空调压缩机生产商；格力旗下的凌达压缩机2018年的产能也扩大至5500万台，几乎可以满足自己的需求。

从下游渠道看，格力、美的、海尔都有庞大的零售网络。格力电器在国内拥有27家区域性销售公司和3万多家专卖店，海尔在全国建设了8000多家县级专卖店、30000余家乡镇网络。与此同时，它们积极开拓线上渠道，与国美、苏宁等大连锁以及京东、天猫等网购平台紧密合作。

因此，三大白电巨头一定程度上掌握了产品的定价权，同时不断通过技术创新、扩大高端产品占比，所以获得了较高的毛利率。如，海尔2017年的空调、冰箱、洗衣机和厨卫电器的毛利率均超过31%；格力2017年的空调毛利率高达37%；美的2017年暖通空调、消费电器的毛利率均超过27%。

不过，白电行业的业绩增速正在放缓，智能制造成为三大白电企业共同瞄准的“第二赛道”。

美的已是全球知名的机器人企业德国库卡的最大股东，控股比例为94.55%。去年，其机器人及自动化系统收入达到270亿元。今年3月，美的宣布向库卡的中国业务注资，共同成立3家合资公司，以拓展工业机器人、医疗机器人和仓储自动化三大领域的业务。同月，美的库卡智能制造产业基地在广东顺德动工。

格力则走自主创新的道路。2017年，格力包括机器人、数控机床等智能装备业务的收入达到21.3亿元。未来，格力希望掌握核心部件的研发与制造，逐步把智能装备业务打造为新的利润增长点。

海尔大力发展COSMOPlat工业互联网平台，以海尔九大互联网工厂为样板，实现跨行业、跨领域的扩展，复制到12个行业、11个区域，COSMOPlat平台今年首季实现生态收入5.66亿元；还收购斐雪派克生产设备有限公司，建立智能装备业务平台。

中国的人口红利正在逐步消失，劳动力紧张、成本上升，生产自动化、工业互联网是中国制造的升级方向，并带来巨大的市场和机会。三大白电巨头积极发展机器人、智能装备和工业互联网业务，一方面促进自身制造业的转型升级，另一方面打开新的成长空间。