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京东方将为三星供应电视面板 传售价低于成本60%

京东方将为三星供应电视面板 传售价低于成本60%
2018年05月08日 08:08 天极网
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　　数据显示，第一季度全球液晶电视面板出货量排名，其中BOE京东方（1250万片）、LGD（1210万片）、三星（1000万片）位列全球前三，在大尺寸显示屏领域，尤其是电视液晶屏，京东方稳居全球第一。业内人士称，尽管目前国产智慧手机生产企业还在使用韩国产OLED，但随着本国技术水准的不断提高，使用国产OLED成为必然趋势。而且三星电视也将有望采用京东方面板。

京东方电视液晶屏京东方电视液晶屏

　　据韩媒报道，当前京东方正在寻求开辟海外市场。最新消息称，京东方已经与三星电子达成了合作协议，将为三星提供电视面板。

　　消息还称，京东方提供的面板售价要比成本低60%（这与国内的补贴、支持有关，成本压力减小），以换取三星技术上的支持，从而改善京东方面板良率问题。

2018年第一季度全球液晶电视面板出货量情况2018年第一季度全球液晶电视面板出货量情况

　　要知道的是，当前三星主要生产OLED屏幕，并在几年前就已经退出了LCD面板领域。当前，夏普（已被富士康收购）供应的LCD面板约占三星所需的10%，大概400-500万片。

　　而京东方正在持续推进大尺寸和超高清显示产业发展，在电视面板领域，全球市场竞争力显著提升。京东方在国内建设了两条10.5代线LCD面板，其中去年底位于合肥的全球首条10.5代线提前量产，玻璃基板月产能达12万片，主要用于65英寸及以上尺寸的LCD面板生产。2018年第一季度，京东方55英寸显示屏出货量同比增长近30%，65英寸大幅增长136%，4K电视面板出货量同比增长34%。

　　据悉，目前，京东方已为三星、LG、索尼、长虹、海信、康佳、创维、小米、冠捷等众多国内外知名彩电品牌供应电视液晶面板。

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