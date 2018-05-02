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索尼业绩增长面临挑战 股价大跌

索尼业绩增长面临挑战 股价大跌
2018年05月02日 15:02 新浪科技综合
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　　本文来自经济参考报  记者 闫磊 综合报道

　　由于索尼公司最新业绩不及市场预期，多个业务面临严峻挑战并且营业利润同比大减，5月1日公司股价重挫6.1%，创下自2016年6月以来最大单日跌幅。

　　与此同时，索尼公司财报实际利润和市场预期的差距也达到近年来较高水平。索尼预计，本财年营业利润为6700亿日元（约合61.3亿美元），较上年下降8.8%。根据汤森路透调查显示，23位分析师平均预估为7650亿日元。

　　索尼称，预计半导体芯片业务利润将大幅下降39%，因智能手机需求放缓且日元升值。当前，索尼半导体业务势头不够强劲，该公司作为苹果芯片供应商之一，受到市场对于iPhone X需求不足的拖累。

　　索尼在智能手机用“图像传感器”领域掌握全球份额的四成，但2018财年由于汇率影响和研发费用增加等原因，预计利润将大幅下降。华为等其他占相当市场份额的智能手机厂改用其他拍照技术设备，也将令索尼的相关业务需求受限。

　　值得注意的是，索尼盈利重心生变，网络服务业务走强。

　　4月27日，在东京参加财报发布会的索尼首席财务官十时裕树，把重点放在说明今后的增长方式上。“避免在单个年度结束、持续获得高收益是主题。”他表示。

　　电子业务是索尼20年前的主要盈利点，该业务在遭遇下滑后显现复苏迹象。此外，音乐和游戏等内容业务的持续收费模式也在最近10年成为利润的贡献者。市场正在观察索尼华丽转身后的前景。索尼的盈利结构发生了变化，在此前创出历史最高利润的1997财年，电子产品的销售表现强劲，占到营业利润的六成。

　　另外，索尼新任社长吉田宪一郎把网上的内容发布业务视为主要赢利点。该业务在2018财年的营业利润预计将同比增长7%，达到1900亿日元。这项业务体现出索尼20年来的变化。

　　对业绩构成支撑的是基于网络的持续收费机制，例如只要每年支付约5000日元，即可多人一起在线玩游戏的“PS Plus”服务。索尼的网络销售额2017财年首次突破1万亿日元。日本野村证券的冈崎优对于如今的索尼评价称：“已经形成不受硬件波动影响的业务结构。”

　　对于索尼股价前景，许多分析师乐观地表示，公司股价接近10年高点水平，去年公司股价已随大市上涨约五成。

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