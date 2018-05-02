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12款榨汁机比较结果：破壁机噪音主观烦恼度高

12款榨汁机比较结果：破壁机噪音主观烦恼度高
2018年05月02日 07:05 经济日报
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　　经济日报-中国经济网北京4月30日讯 （记者 殷俊红） 在消费升级时代，消费者更关注品质体验，作为厨电产品的升级换代产品，消费者对榨汁机和破壁机有何消费体验？28日，中国消费者协会发布了松下、飞利浦、美的、苏泊尔、九阳等12款榨汁机产品比较试验测试结果，结果显示，按照正常操作使用，所有产品安全可靠。据了解，本次实验样品共计12款，涉及9个品牌，样品均由中国消费者协会工作人员，以普通消费者身份从北京主要家电卖场、以及互联网平台购买。经测试，由于超高的转速，使得破壁机样机耗电量远大于原汁机和榨汁机样机，产生的噪音也让体验者的烦恼度评分高于原汁机和榨汁机样机。

（图片来源：中国消费者协会）（图片来源：中国消费者协会）

　　值得关注的是，此次比较试验对比中，破壁机噪音主观烦恼度高。测试结果如下：

　　苏泊尔厨房机械（果蔬原汁机）耗电量31.52wh，噪音主管烦恼度3.0；

　　九阳厨房机械（原汁机）耗电量28.76wh，噪音主管烦恼度2.2；

　　SKG厨房机械（原汁机）耗电量36.24wh，噪音主管烦恼度1.8；

　　松下原汁机耗电量67.08wh，噪音主管烦恼度2.0；

　　飞利浦慢汁机耗电量39.52wh，噪音主管烦恼度3.0；

　　美的榨汁机（原汁机）耗电量29.36wh，噪音主管烦恼度3.4；

　　惠人多功能榨汁机耗电量73.8wh，噪音主管烦恼度2.1；

　　博朗榨汁机耗电量67.36wh，噪音主管烦恼度4.4；

　　美的搅拌机（破壁料理机）耗电量403.8wh，噪音主管烦恼度3.9；

　　奥克斯破壁营养料理机耗电量383.24wh，噪音主管烦恼度3.8；

　　苏泊尔极养破壁料理机耗电量755.46wh，噪音主管烦恼度4.7；

　　九阳高速破壁料理机耗电量357.92wh，噪音主管烦恼度3.9。

（图片来源：中国消费者协会）（图片来源：中国消费者协会）

　　评价结果如下：

　　1、目前市场上的榨汁产品繁多，按照转速由慢到快可分为原汁机、榨汁机、破壁机。一般情况下，原汁机和榨汁机都带有滤网，破壁机都没有滤网。

　　2、原汁机比较适合制作果汁。其制作出的果汁外观和口感相对比较好，对食材本色的保持度较高，不易分层，甜味明显，酸味较弱，口感浓郁。破壁机制作果汁时，由于不产生果渣，果汁的颗粒感比较明显。

　　3、破壁机对水果中总膳食纤维的保留比较好，比较适合给老人和孩子制作辅食。但是破壁机工作时的噪音比较大，对这方面有要求的消费者谨慎选择。

　　4、破壁机结构相对比较简单，易拆洗，但刀具锋利，清洗时需格外注意。

　　如何选购：原汁机制作的果汁口感好。同样的水果，原汁机所挤压出来的果汁口感更醇厚，外观更均匀。对果汁口感要求高的消费者可以选择原汁机制作果汁。

　　原汁机一般都有滤网，将果蔬中的粗纤维等过滤出来，因此，原汁机制作的果汁中纤维含量偏低。榨汁完毕后，机器应尽快清洗，以免果渣长时间粘在滤网的缝隙里不易清理。

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