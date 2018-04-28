微波炉光波炉之后 水波炉又是个什么鬼

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微波炉大家都比较熟悉了，通过发射特定波长的波让分子振动互相摩擦生热，以达到加热食物的效果；烤箱是通过加热管红外传递的方式加热食物；蒸箱是用100度水蒸气加热食材的电器。

去年，我们介绍了光波炉，它是在微波炉的基础上加上卤素灯。主要通过微波炉加热，然后卤素灯给食材表面上色。

但这些年，另一种炉子在日本火了起来，它的名字叫水波炉，这又是一种怎样的技术呢？

水波炉是个啥？

水波炉虽然名字中带水，但是烹饪食物却并非水煮，而是使用水蒸气。

简单来说，水波炉是一个加强版的蒸箱，大多数此类产品也包含微波、烤箱的元器件。

为什么说是加强版的蒸箱呢？传统家用电蒸箱，所产生的蒸汽大都在100度以下，极少数的高端产品，可以产生120度的蒸汽。

而水波炉可以把水蒸气的温度提升至300-400度，这种超高温的水蒸气，可以带来与普通蒸烤箱不同的烹饪效果。

这里要科普的一个小知识，我们平时看到的锅里、蒸箱里出现的都是“湿蒸汽”，其实是水蒸气和体积非常小的液体的混合体。而过热水蒸气则是完全的气体，看起来是透明的。

水波炉有啥特点？

水波炉在工作过程中，让食物发生的不是“煮”时候的水合反应。高温蒸汽的作用，让食材产生的是类似“煎炒烹炸”过程中的焦化反应和美拉德反应。

用人话说就是，由于可以突破100度这个水的极限，食物不是煮熟的，而更像是焗熟的。

平时我们煮东西都用水，而炸东西则用油。区别在于水的蒸发点是100摄氏度，而油在超过100摄氏度的时候，依旧可以保证液体的形态。

现在把水蒸气提高到100度以上，它也就能实现油的效果了，同时本身没加入油，所以相对更健康。

同时，当遇到食物时，高温一方面可把食物煮熟，另一方面水份因子停留在食物当中，有部份会变回食物中的水份。

但水波炉又有个缺点，就是高温蒸汽本身比热容比较低，也就是温度虽然高，但能传递的总热量不太多，所以对于较多的食材同时加热，那么就比较浪费时间了。

所以目前大多数水波炉都内置了微波和卤素加热管，高温水蒸气、微波、加热管烘烤协同工作。

总结一句就是，它能给传统烤箱、微波炉加上“炸”的功能。

水波炉值得买么？

优点：

首先，过热水蒸气更适合追求低盐特别是低油的用户。

如果你平时比较喜欢吃炸的东西，又觉得油炸会摄入过量的油，那么水波炉可以解决这个问题。高温蒸汽可以达到类似和油炸相同的口感，同时比空气炸锅做出的食物更水嫩。

其次水波炉密封性较强，在烹饪过程中也可避免食物被氧化的过程。

最后微波、蒸汽、烧烤、高温蒸汽可以给传统烤箱带来更多玩法。

缺点

首先价格高，便宜点的水波炉价格也得在3000以上，有这个钱能买个不错的微波炉+不错的烤箱+空气炸锅了。

其次，单纯高温蒸气热的慢，太多食材可能热不透，带有微波功能水波炉卖的又要更贵。单独的高温蒸汽，特别是对于带汤的食物，基本没法加热。

总的来说，如果你一定要买，那么购买最近2-3年之内的旗舰机型，起码除了高温蒸汽，别的功能也比较丰富不会在家吃灰。

但对于一般用户来说，老杨还是不推荐的，有这点预算买到的组合产品会更好。而对于已经有烤箱微波炉的用户，花几百块钱买个空气炸锅完全能实现水波炉多出来的那点功能。