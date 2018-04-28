去年分红超100亿 今年业绩大好的格力为何变身铁公鸡

新浪科技 杨中奇

本周格力电器公布2017年财报：格力电器2017年营收1482亿元，同比增长36.92%。净利润224亿元，同比增长44.87%，双双创下历史新高。

然而，次日格力盘中股价一度险些跌停，最终受挫8.97%，市值一天内蒸发超270亿，甚至超过了去年全年的利润。

造成这一现象的原因，主要是连续分红10年的格力电器突然宣布不分红了。那么格力为何今年突然变身铁公鸡了呢？

一毛不拔

所谓股票分红，即投资者购买一家上市公司的股票，对该公司进行投资，同时享受公司分红的权利，一般来说，上市公司分红有两种形式；向股东派发现金股利和股票股利，上市公司可根据情况选择其中一种形式进行分红，也可以两种形式同时用。

如果上市公司不分红，可能会让投资者对该公司发展是否出现问题、未来盈利能力是否有保障等方面产生质疑。

格力给出不分红的解释为：根据2018年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

而此前，2016年年度分红方案中，格力电器共计派发现金108亿元，破了此前的分红记录。2015年其向全体股东每10股派发现金15元，共计派发现金90亿元。2014年度其也曾分红90亿元。

对于格力十余年来首次不分红，深圳证券交易所也发布了《关注函》，要求格力电器董事会就相关问题作出说明，要求格力电器结合同行业特征、自身经营模式、多年度财务指标等，说明该公司所处发展阶段、行业特点、资金需求状况等情况，并结合公司目前资金状况等说明2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性，是否符合公司章程规定的利润分配政策。

格力电器27日的公告回应了深交所，并称公司将尽快明确资金需求和现金流测算，充分考虑投资者诉求，进行2018年度中期分红，分红金额届时依据公司资金情况确定。

然而股市却并不买账，格力电器股票27日持续走低，股价再次下跌3.29%。

多元化进展缓慢

格力电器突然不分红，上文已解释为企业的多元化拓展。实际上格力从推出手机以来已经多元化转型多年，但效果依旧不理想。

格力财报显示，2017年空调业务营收1234亿人民币，占总营收的83.22%。虽然依旧保持了40%的增速，但占总营收的比例甚至比2016年的81.33%还高了将近两个百分点。

在空调业务之外，唯一营收占比超过10%的其他业务同比增速仅为6.5%。

在董明珠近期的一个发言中，她定下了新的目标：“未来五年，我们要在智能装备发力，智能装备必须坚持自主创新，成为格力电器未来的第二主业。”

然而格力2017年财报显示，智能装备类产品虽然实现了同比1220%的增长，但仍然只占总营收的1.43%，发展依旧缓慢。

在2016年的发展期望中，董明珠带领的格力提出了“做大做强手机产业，正式启动手机线下渠道销售”。但在2017年财报中，手机业务已经被主营业务“除名”。

空调依旧看天吃饭

在27日的格力电器第一季度财报中显示，格力电器第一季度净利润55.8亿元人民币，同比增长39%；第一季度营收396亿元人民币，同比增长33.29%。

虽然数据依旧强势，但国内空调行业今年或将迎来调整期。

奥维云网数据显示，一季度空调零售额和零售量仍保持增长，但同比增速有所下降。奥维云网认为，自去年底到今年初，空调销售呈现出同比增长放缓局面。此外房地产调控、产能扩张、竞争加剧等也是不利因素。

这对空调业务占主营业务超八成的格力来说，显然不是一个好消息，而格力推出手机、又投资银隆布局新能源，但短期内仍未有业务可成为空调之后的新引擎。

2017年空调市场火热，首先要归功于高温天气，夏天高温来的早且频次高，高温的区域范围也非常广，这样的天气特点直接刺激了空调的消费。

空调行业依旧无法摆脱“靠天吃饭”的现状

而格力的老对手美的和海尔，无论转型智能制造、机器人还是全白电业务，都已摆脱了单独依靠空调过日子的状况。