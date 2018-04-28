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美的净利增20% 家电高端化和发力机器人业务是关键

美的净利增20% 家电高端化和发力机器人业务是关键
2018年04月28日 00:29 第一财经日报
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　　美的集团（000333.SZ）4月27日晚发布一季报显示，2018年首季，美的集团实现营业收入697.38亿元，同比增长16.7%；归属上市公司股东的净利润52.56亿元，同比增长20.76%。

　　这意味着，美的集团在去年突破2000亿元的营收规模后，今年继续保持较高的成长速度。把握消费升级潮流，推动家电产品高端化，以及扩大机器人等多元业务，是两大关键点。

　　在产品高端化方面，美的今年推出了免熨干衣机、净饮机、无叶风扇等创新产品。与此同时，美的与欧洲白电巨头伊莱克斯在中国成立合资公司，共同推动高端家电品牌AEG的中国业务发展，也为美的抢占国内高端家电市场布下了一枚重要的棋子。

　　在多元化方面，美的积极发展机器人等新兴业务。今年3月，美的宣布向德国库卡集团的中国下属业务注资， 共同成立3家合资公司，以拓展工业机器人、医疗机器人和仓储自动化三大领域的业务。同月，美的库的智能制造产业基地在广东顺德正式动工。该基地将成为美的“双智战略”落地的重要一环，有望推动中国的机器人年产能突破10万台。

　　今年3月举行的2018 AWE（中国家电及消费电子博览会）期间，美的提出了“人机新世代”的发展战略，力图以大数据和AI（人工智能）为驱动，赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力，实现人机协作、和谐共处，创造更好的工作生活环境。

　　从财务数据看，美的集团今年首季的经营活动产生的现金流量净额为44亿元，同比减少36.8%。对此，美的集团解释说，主要系存放中央银行款项增加所致。

美的集团机器人
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