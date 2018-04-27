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Neato正式进入国内 推D7支持指画禁越线

Neato正式进入国内 推D7支持指画禁越线
2018年04月27日 16:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月27日下午消息，今天来自美国的扫地机器人品牌Neato在上海召开发布会，宣布该品牌正式进入国内市场。同时还发布了支持虚拟禁越线的扫地机器人新品D7。

NeatoNeato D7扫地机器人

　　Neato诞生于美国斯坦福大学，总部位于硅谷，旗下产品目前均已搭载激光导航技术和定位算法。

　　该品牌机器人采用了SLAM即时定位与地图构建技术，可结合激光雷达绘制的数字地图。硬件上搭载了LDS激光雷达传感器，可实时扫描周围环境。

　　在软件算法上，Neato还研发了高效路线规划，清扫路径不重复，还可以避免碰撞家居，以最快路线智能回充，如果回充时没有完成清扫，Neato还可以进行断点续扫。完成清洁后还会在App上提供清洁报告。

　　本次新发布的D7产品还搭载了Neato独家技术No Go Line，中文名字是“指画禁越线”。可在App上设定机器人避开特定区域，地图上设置线条即可。这项功能可避开儿童游戏场所、玩具区域等机器人不适清洁的区域，同时不需要硬件虚拟墙进行阻隔。

　　而Neato扫地机器人之所以设计成D形而非圆形或方形，官方对此解释称，这样设计底部滚刷可近似等宽机器人，防止使用中出现漏扫。（中奇）

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