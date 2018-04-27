格力执行总裁黄辉遭“降级” 董明珠有望留任？

本文来自中国家电网 作者：薛奎

格力电器一直凭借高收益、高分红，被投资者称为“A股印钞机”。不过，优秀业绩的背后，冲击2000亿营收、董明珠接班人、业务多元化这三颗“地雷”一直是投资者心中的痛处。

4月26日晚，格力电器发布2017年年报，不过史上最牛业绩始终抵不过不分红这颗“黑天鹅”的威力。4月27日，格力电器大跌8.97%，股价锁定在45.58元，一天市值蒸发270亿。

虽然格力电器回复深交所称，将尽快明确资金需求和现金流测算，充分考虑投资者诉求，进行2018年度中期分红，但是这种说法仍有很大的不确定性。

有行业人士分析称，格力电器不分红存在两大可能：一种比较确定的方向是格力电器的说法，留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广；另一种可能就是，为防止并购银隆的失败“悲剧”再次重演，以推迟分红的方式逼股东们站队，投赞成票让董明珠留任，才有中期分红。

与第二种猜测相对应的是，2017年8月从格力电器常务副总裁、总工程师职位升任格执行总裁的黄辉，在2017年年报中的职务又变回了常务副总裁、总工程师。

这种不声不响的职务调整，着实耐人寻味。