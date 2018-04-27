液晶面板价格下滑趋势多严重？看这三家财报便可知

本文来自中国电子报

LG Display昨日发布的2018年第一季度财报再一次说明了面板行业寒冬正在到来。该财报指出，LG Display2018年第一季度营业亏损达980亿韩元，出现近6年来的首次运营亏损。此前发布的友达光电、京东方财报也说明，受液晶面板价格迅速下滑影响，友达光电、京东方的营收和利润也出现了同比下跌的现象。从去年第三季度以来，液晶面板价格持续下滑，因为去年6代线、8.5代线等新增产能的逐渐释放，液晶面板供给不断提升；而终端市场需求却不见明显增长，甚至有的地区已出现下滑，反转了2016年底到2017年初液晶面板供不应求的形势。

从财报即可知道液晶面板价格下滑趋势有多严重。接下来，液晶面板价格还会继续下滑吗？

下滑成液晶面板行业主旋律

近日，友达光电、京东方和LG Display先后发布了2018年第一季度财报，财报显示，三家面板厂商营收都出现了下滑，分别同比下降15.9%、19.6%、1.32%；利润也遭到砍伐，虽然京东方归属于上市公司股东净利润为20.19亿元，同比下滑16.34%，但是扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润仅为9.66亿元，同比下降58.01%。

实际上，自从去年第三季度开始松动以来，液晶面板价格一直持续下滑，而且下滑的速度非常快。这一点面板厂商的利润/净利和营收变化体现得十分明显。由于每年第三季度都是液晶面板销售旺季，所以尽管去年第三季度面板价格出现下滑，但是友达光电、京东方和LG Display营收都不是很低。特别是京东方，由于京东方福清8.5代线产能逐渐提升，供货能力增强，第三季度营收还处于全年最高水平。

但是随着第四季度液晶面板价格进一步下降，友达光电、京东方营收开始下探，友达光电、京东方和LG Display利润/净利出现大幅度的下滑：京东方2017年第四季度净利环比将近下降1倍；友达光电2017年第四季度归属母公司股东净利环比下滑超过1倍；LG Display2017年第四季度营业利润同比下滑95%，创近两年来最低水平，环比下滑更为厉害，超过12倍（当然LG Display出现亏损可能与其加大OLED投资、补贴OLED电视品牌厂商等因素有关）。

产能过剩担忧正在变成现实

而且液晶面板价格还在持续下滑。集邦咨询光电研究中心数据显示，全球TV面板价格从2017年下半年起进入价格拐点，连跌9个月，至今需求未见回暖，价格跌势未止，将持续压缩面板厂获利。32英寸-65英寸TV面板价格维持3-10美元跌幅不等，其中2018年3月65英寸面板均价下探至300-290美元，4月预计下跌至280美元，已经相当接近成本。

据群智咨询（Sigmaintell）最新数据，3-4月，32英寸面板三四月价格下降3美元，39.5英寸-43英寸降幅同样是3到4美元，43英寸面板价格降幅则达5美元；49英寸-50英寸降幅为4-5美元；55英寸降幅为3美元；65英寸降幅为10美元。

群智咨询副总经理李亚琴接受《中国电子报》记者采访时表示，液晶面板价格正进入新一轮下行周期，面板价格下降速度非常快，以65英寸液晶面板价格为例，去年价格最高点达到410美元，现在已经降至270美元，降幅接近52%，而且价格还在下滑。

IHS Markit资深研究总监谢勤益同样认为，2018年液晶面板将供过于求，面板厂第二季将面临亏损压力；未来2至3年内，面板厂势必通过合并重组或关闭旧线的方式来改善。

一位电视厂商面板采购负责人向记者透露，尽管液晶面板价格持续下滑，整机价格也在大幅下降，像55英寸液晶电视价格已经降到了1999元，但是市场需求还是比较冷淡。如果5月以后，终端市场没有出现明显的上涨趋势，以现有的液晶面板产能来看，液晶面板价格不太可能出现大幅度的回升。李亚琴指出，面板厂商希望通过大尺寸电视市场和高附加值手机市场拉动市场需求，从而推动液晶面板市场的增长。但是以现在的情况来看，近两年电视大尺寸化和手机高端化趋势可能没有预想的那么快。此外，整体经济形势、贸易摩擦等因素也可能对终端市场的增长产生不利的影响。