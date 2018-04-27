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“靠天吃饭”的空调市场：新年开局平平行业增速下滑

“靠天吃饭”的空调市场：新年开局平平行业增速下滑
2018年04月27日 07:18 新浪综合
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　　本文来自家电网

　　2018年空调市场的夏天还会象2017年一样热吗？

　　白驹过隙，2018年的谷雨已经过去，5月5日就到了立夏。随着节气变换，气温也逐渐上升。2018年是厄尔尼诺年，在其影响下，夏季的气温将居高不下。中国南方易出现暴雨洪涝，北方易出现高温干旱。气象专家预计，今年到了5-6月份，气候将明显变热；到了7月中旬到8月中旬，就是最热的三伏天时期。

　　作为受天气影响较大的家电产品，空调市场在去年的夏季可以说是十分火爆。据家电网对市场数据的调查显示，2017年空调市场零售量和零售额规模分别为5572万台和1906亿元，同比增长29.4%和35.4%；　而2017年空调市场均价为3420元，同比增幅为4.6%，创下5年内新高。而面对今年的升温，空调市场能否还能重现去年的涨势呢？

　　新年开局平平 行业增速下滑

　　新冷年的空调市场开局，并没有如同2017年的那般火热。2018年1-2月，空调零售额总计126亿元，同比下降4.0%，零售量320万套同比下降11.7%。，有行业人士分析，受到透支未来需求、房地产限购政策、原材料价格等多重因素的影响，空调的零售市场将会有一段时间的持续下滑。

　　最新数据显示，2018年Q1空调整体零售额339亿元，同比上涨14.9%，零售量915万台，同比上涨9.5%，3月份空调市场挽回了1、2月的颓势，但距离2017年Q1的零售额同比下滑了17个百分点。今年的空调市场与去年同期增速相比，行业增速下滑。

　　根据天猫的《空调品类2018年第一季度报告及2018年国内市场预测》，2018年的空调市场可能面临重大的挑战。首先，16年—17年3月房地产市场大热同比增长近24%，加上供给侧改革促使16年空调行业基本完成去库存任务等因素，直接导致17年空调市场空前大爆发，由此也导致17年空调市场基数非正常的高，提前透支了市场的未来需求；其次，17年3月份后房地产市场随着政策的调控降到冰点，1—11月份同比仅增幅7.5%，往后更是处于逐渐下滑趋势，这波政策调控导致房地产市场遇冷对18年空调销售来说是重大利空。

　　此外，空调市场在2017年的爆发也让市场环境发生了变化。由于新进品牌和一二线品牌的扩产，导致市场供过于求的矛盾更加突出。若是2018年市场利好，这一尖锐的矛盾便有可能被暂时搁置；若是2018年市场没有起色，这一矛盾则会集中爆发。大品牌为了抢占市场，将不惜一切代价碾压小品牌，整个空调市场又将变回红海。

　　增产不如开源 空调产品或迎来升级

　　面对2018年还不明朗的空调市场，除了使用各种营销手段外，不少一线空调品牌已经开始升级自己的产品，提升溢价能力，力求在可能严峻的市场环境下获得新一轮的增长。

　　据行业数据显示，从2014冷年开始，智能空调在整体空调市场中的占比开始逐年提升，经过几年的培育，智能空调已经逐渐占领了主流市场，规模占总量的五分之一，销售额占总量接近四分之一， 2017冷年的智能空调规模也随着整体市场的增长而提升。

　　但是对于智能空调的发展来讲，如何抓住消费者的痛点还亟待业界解决。一些空调产品所说的远程操控功能，其实是利用手机APP进行控制，将遥控器的功能置换到手机当中。而像是唱歌、收音机等功能，往往是需要减噪的空调产品所不需要的功能。

　　除了人工智能在空调当中应用，一些新的品类如专注于空气净化的产品如空气净化机、新风系统等开始从空调市场当中出现，让整体的空调市场进一步细化，满足消费者更多样的需求。行业人士预测，2018年的空调市场，将随着五一节的到来，迎来一个新的开始。

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