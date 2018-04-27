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格力电器去年净利润224亿元 却不分红

格力电器去年净利润224亿元 却不分红
2018年04月27日 06:58 第一财经日报
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　　王珍

　　[在2017年净利润创下224亿元历史新高的情况下也不分红、不转股，估计也是跟继续发力智能装备业务有关。]

　　格力电器（000651.SZ）4月25日晚发布2017年年报业绩。出人意料的是，尽管2017年格力电器营收、净利润双双刷新历史纪录，净利润高达224亿元，但向来分红大方的格力电器今年却不分红、不转股，要为多元化扩张的投资备足“弹药”。

　　4月26日开盘后，格力电器股价大跌一度逼近跌停，下午收盘时价格略有回升至45.58元，跌幅达8.97%。

　　净利增长45%

　　去年是空调业的“大年”，空调行业的快速成长、格力自身的产品创新以及多元化业务的突破，使格力在业绩上获得了好“收成”。

　　2017年，格力电器营业收入达1482.86亿元，同比增长36.92%；归属上市公司股东的净利润224亿元，同比增长44.87%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润211.7亿元，同比增长35.33%；经营活动产生的现金流量净额163.59亿元，同比增长10%。

　　作为家用空调龙头的格力电器，去年在家用空调、商用空调领域均继续发力。2017年，格力空调业务收入达1234亿元，占总体营收83.22%，同比增长40.1%。

　　格力电器现在给自己的新定位是“全球型的工业集团”，其生活电器、智能装备等多元化业务去年实现了新突破。其生活电器业务去年收入23亿元，在总营收中占比1.55%，同比增长33.95%；其智能装备业务去年收入21.26亿元，在总营收中占比1.43%，同比增速高达1220.27%。

　　从地区看，国内市场仍是格力电器主营业务的“底盘”，去年其内销收入1136.96亿元，占总营收的76.67%，同比增长47.78%，也就是说去年格力在国内的收入增长了近50%；去年其外销收入184.94亿元，占总营收的12.47%，同比增长13.8%。

　　成长百倍还有“后手”

　　在格力电器多元化的业务中，智能装备业务最抢眼，去年规模成长超过百倍。在2017年年报中，格力电器也首次详细披露了其智能装备业务目前的具体发展情况。

　　格力智能装备业务起步于2013年，已形成了“数控机床、机器人、工厂自动化、热交换器设备、新能源设备、注塑钣金设备、物流仓储设备、检测设备、精密传动部件、工业信息化”十大产品业务板块，超百种规格产品。

　　这次格力电器一改往年大方分红的做法，在2017年净利润创下224亿元历史新高的情况下也不分红、不转股，估计也是跟继续发力智能装备业务有关。

　　格力电器表示，根据2018年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

　　上周传出消息，格力电器将参与洛阳轴承的混合所有制改革，不排除格力电器留存数百亿利润与现金，与此事有关。不过，格力电器至今没正式公布相关事宜。

格力电器分红
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