盲目投资的结果？ 中国面板业或再次落后日韩

近两年无疑是中国显示面板投资最为火热的时间，在物联网时代提出的显示无处不在的理念下，中国面板产业打开了巨大的空间。中国显示面板行业之所以投资增速飞快，一方面是由于中国市场的广阔，投资者极为看好面板行业。而另一方面则来自于各地方政府对于面板行业的大力支持，在土地、税收等方面也给予了大量优惠政策。

中国液晶面板产能过剩

在未来5年的时间里，全球预计将新增面板生产线18条，中国大陆将占据14条。在市场和政策因素的带动下，外资面板厂将会积极来华建厂，使得全球面板产能将进一步加速向中国大陆聚集。中国有望在2019年全面超越韩国，成为液晶面板的头号生产国。

韩国企业将重心放在OLED技术之上

不过随着面板行业投资大热，无序投资的苗头也已经初步显露。有些地方盲目建线，非龙头企业大量涌入，产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展。目前中国液晶面板市场已经出现了产能过剩的情况。同时显示技术的发展速度如此飞快，快速的迭代也为产业在发展方向上带来了新的变量。

无序投资面板厂可能会导致行业出现结构性过剩

早在数年前，前全球最大面板生产企业三星开始意识到中国面板企业介入液晶面板生产后，可能会导致的产能过剩，因此开始出售液晶面板生产线或是转产更加先进的OLED面板。韩国另一大面板企业LG Display液晶关闭众多液晶生产线，全力生产大尺寸OLED面板。而中国面板企业在显示技术升级的局面下，如果继续盲目投资液晶面板，则将再一次落后于日韩企业。